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Как найти работающие СТО в столице: в "Київ Цифровий" доступна новая функция

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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12 марта, 16:00
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Теперь с помощью телефонного приложения можно найти работающий сервис для оказания услуг транспорту и зарегистрировать свое СТО
Как найти работающие СТО в столице: в "Київ Цифровий" доступно новое приложение
Как найти работающие СТО в столице: в "Київ Цифровий" доступно новое приложение / Фото: pixabay.com

Семнадцатый день вторжения России в Украину. За это время мы научились жить по-новому: несем вахту вместе с соседями и ценить каждого из них, как никогда, готовим вареники для военных вместе со звездами, не удивляемся, увидев в теробороне кумира с автоматом и т. д. Враг хотел нас сломать и рассорить, а мы с каждым днем находим новые способы делать нашу жизнь еще более качественной. А теперь еще появилась карта работающих в Киеве и области СТО.

Сегодня все мы одна большая семья с общей миссией – прогнать непрошенного врага и устроить ему "незабываемые" каникулы, раз уж пришел. А для этого нужно быть в коммуникации друг с другом и оставаться мобильными. Чтобы не терять возможность свободно передвигаться, в приложении "Київ Цифровий" появилась карта работающих СТО по ссылке.

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Карта работающих СТО теперь доступна в "Київ Цифровий"
Карта работающих СТО теперь доступна в "Київ Цифровий"

А если вы представитель работающего СТО, но вас нет на карте, заполняйте форму и вас добавят.

Также читайте: как ужиться в одном доме c чужими людьми, если вынуждено уехал на время войны – советы переселенцам

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Напомним, что Projector Institute открыли бесплатный доступ к своим лекциям. Больше не нужно искать оправдания для безделья.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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