Как найти работающие СТО в столице: в "Київ Цифровий" доступна новая функция

Теперь с помощью телефонного приложения можно найти работающий сервис для оказания услуг транспорту и зарегистрировать свое СТО

Как найти работающие СТО в столице: в "Київ Цифровий" доступно новое приложение / Фото: pixabay.com

Семнадцатый день вторжения России в Украину. За это время мы научились жить по-новому: несем вахту вместе с соседями и ценить каждого из них, как никогда, готовим вареники для военных вместе со звездами, не удивляемся, увидев в теробороне кумира с автоматом и т. д. Враг хотел нас сломать и рассорить, а мы с каждым днем находим новые способы делать нашу жизнь еще более качественной. А теперь еще появилась карта работающих в Киеве и области СТО.

Сегодня все мы одна большая семья с общей миссией – прогнать непрошенного врага и устроить ему "незабываемые" каникулы, раз уж пришел. А для этого нужно быть в коммуникации друг с другом и оставаться мобильными. Чтобы не терять возможность свободно передвигаться, в приложении "Київ Цифровий" появилась карта работающих СТО по ссылке.

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Карта работающих СТО теперь доступна в "Київ Цифровий"

А если вы представитель работающего СТО, но вас нет на карте, заполняйте форму и вас добавят.

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