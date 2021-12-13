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На Новий рік, корпоратив та випускний: Андре Тан та Соня Плакидюк випустили колекцію вечірніх суконь

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
13 грудня, 20:18
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Напередодні новорічних свят Андре Тан представив святковий одяг на особливий випадок
Andre Tan та Соні Плакідюк представили спільну колекцію одягу
Andre Tan та Соні Плакідюк представили спільну колекцію одягу / Фото: Колаж: Сьогодні

Андре Тан, який нещодавно створив ART-колекцію одягу з натуральним пухом, продовжує творити свої шедеври у співпраці з українськими знаменитостями. Напередодні різдвяних свят дизайнер представив капсульну колекцію, музою якої стала fashion-фотограф Соня Плакидюк.

Соня – одна із найстильніших зірок шоу-бізнесу. Впевнений, багато хто дивився проєкт "Топ-модель по-українськи" лише заради її ефектного вбрання. У нашій колекції ми постаралися відобразити всі основні коди персонального стилю Соні: міні-сукні та топи з хвилями, банти та рюші, сексуальні розрізи, рожевий колір та естетика pin-up. У результаті вийшла дуже гламурна капсула у найкращому розумінні цього слова.

– каже Андре.

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Соня Плакідюк стала музою нової колекції Andre Tan
Соня Плакідюк стала музою нової колекції Andre Tan / Фото: пресслужба

У колекцію Andre Tan X Moi Sofism увійшли суворі чорні сукні з білими комірцями, сексуальні комбінезони, романтичні сарафани, блузи у вікторіанському стилі та водолазки з розсипом сяючих кристалів. Всі образи доповнюють елегантні аксесуари: напівпрозорі рукавички, оксамитові обручі, крохмалені банти та шовковий камербанд.

До колекції Andre Tan X Moi Sofism увійшли сукні, комбінезони, сарафани, блузи та водолазки
До колекції Andre Tan X Moi Sofism увійшли сукні, комбінезони, сарафани, блузи та водолазки / Фото: пресслужба

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Коли Андре запропонував мені зробити спільну капсулу, я верещала від захоплення! Сама обожнюю вбиратися з приводу і без, і мене хотілося, щоб кожна дівчина в нашій країні відчула себе зіркою! Сексуальність, самоіронія та силуети "поза часом" – кожна річ у колекції дарує відчуття свята. Це образи для візиту до опери та новорічного корпоративу, для побачення та випускного. Для будь-якого випадку, коли хочеться виглядати чарівно!

– каже Соня.

Колекція Andre Tan X Moi Sofism вже представлена у 40 магазинах Andre Tan по всій Україні та на сайті бренду.

Колекція Andre Tan X Moi Sofism вже представлена у 40 магазинах Andre Tan по всій Україні
Колекція Andre Tan X Moi Sofism вже представлена у 40 магазинах Andre Tan по всій Україні / Фото: пресслужба

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Раніше колекції для бренду Andre Tan створювали телеведуча Катя Осадча, поп-діва Ольга Полякова і головний редактор глянсового журналу Соня Забуга.

Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію | Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію / Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію | Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію / Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію | Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію / Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію | Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію / Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію | Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію / Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію | Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію / Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію | Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію / Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію | Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію / Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію | Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію / Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію | Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію / Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію | Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію / Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію | Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію / Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію | Фото: пресслужба
Андре Тан та Соня Плакідюк представили нову колекцію / Фото: пресслужба
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Олена Мело Тсіна
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