Андре Тан создал ART-коллекцию одежды с натуральным пухом для фэшн-линейки Atelier

Основной ее целью является привлечение внимания к вопросам переработки отходов

Андре Тан создал ART-коллекцию одежды из переработанных материалов / Фото: Коллаж: Сегодня

Андре Тан создал эксклюзивную ART-коллекцию одежды "ICARIA" для фэшн-линейки Atelier после двух лет перерыва работы над ней. Незадолго до Парижской недели высокой моды, дизайнер представил новую коллекцию, основной целью которой является привлечение внимания к вопросам переработки отходов. Модельер считает эту задачу очень важной для всех производственных отраслей. Любой ответственный бизнес должен это понимать. Также вам будет интересно, что Канье Уэста хотят назначить новым креативным директором Louis Vuitton вместо Вирджила Абло.

Название "ICARIA" — это отсылка к антическому мифу о скульпторе Дедале и его сыне Икаре. Дедал создал для себя и сына огромные крылья и скрепил их воском, чтобы сбежать с острова. А когда Икар отлетел достаточно далеко, то забыл о главном правиле, которому учил его отец — держаться подальше от солнца. Так, подлетев слишком близко к небесному светилу, воск на крыльях начал таять. Перья рассыпались, а Икар упал в море.

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Андре Тан создал эксклюзивную ART-коллекцию одежды / Фото: пресс-служба

Выбирая темой коллекции миф об Икаре, я понимал, что основным материалом должно стать перо. Оно использовано не только как декор, но и как экологически чистый наполнитель. И чтобы сделать эту историю максимально sustainable, мы решили обратиться за расходным материалом к ​​компании, для которой перо является неотъемлемой частью производственного процесса, но не основным продуктом. Так, партнером этого арт-эксперимента стал бренд компании МХП — "Наша Ряба".

— говорит Андре.

Андре Тан создал ART-коллекцию одежды из переработанных материалов / Фото: пресс-служба

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Каждый из созданных Andre Tan образ ART-коллекции символизирует какой-то фрагмент истории и больше напоминает работы в музее современного искусства, чем одежды. Материалы — это отдельная тема: поддерживая глобальный тренд на устойчивое развитие, модельер использовал в коллекции ткани из переработанного пластика и пуховое натуральное наполнение.

ECO-fashion — один из самых перспективных трендов нашего времени. Бездумное потребление устарело — фэшн-индустрия XXI века стремится быть экологичной. Грамотная переработка мусора и отходов — стремление к новизне с заботой о благополучии планеты. Поэтому появилась идея создать коллекцию одежды "ICARIA", чтобы привлечь внимание нашего потребителя к вопросам переработки материалов и отходов, которые очень важны не только в фэшн-сфере, но и во всех сферах жизнедеятельности человека.

— утверждает Андре Тан.

Андре Тан создал ART-коллекцию одежды из переработанных материалов / Фото: пресс-служба

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ART-коллекция была представлена в Киеве 8 декабря на закрытом показе в галерее "D12".

Новая коллекция Andre Tan из переработанных материалов / Фото: пресс-служба

Стоит отметить, что в ART-коллекции из линейки Atelier создана демократическая версия, которую каждый может приобрести в фирменных магазинах Andre Tan. В нее вошли: прозрачный пуховой жилет, худи, сумка-шопер и кепка. Коллекция поступит в продажу в магазины Andre Tan по всей Украине, а также будет доступна и для заказа онлайн уже с 18 декабря на сайте бренда.

Новая коллекция Andre Tan из переработанных материалов / Фото: пресс-служба Новая коллекция Andre Tan из переработанных материалов / Фото: пресс-служба Новая коллекция Andre Tan из переработанных материалов / Фото: пресс-служба Новая коллекция Andre Tan из переработанных материалов / Фото: пресс-служба Новая коллекция Andre Tan из переработанных материалов / Фото: пресс-служба Новая коллекция Andre Tan из переработанных материалов / Фото: пресс-служба Новая коллекция Andre Tan из переработанных материалов / Фото: пресс-служба Новая коллекция Andre Tan из переработанных материалов / Фото: пресс-служба Новая коллекция Andre Tan из переработанных материалов / Фото: пресс-служба 1 /9

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