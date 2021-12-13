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Что подарить девушке на День Святого Николая: 5 выигрышных вариантов (фото + цены)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
13 декабря, 09:05
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Создавая этот материал, мы пользовались правилом: не советуй дарить то, чего не хотела бы получить сама
Подарок на День Святого Николая 2021 девушке
Подарок на День Святого Николая 2021 девушке / Фото: Коллаж: Сегодня

19 декабря – День Святого Николая – день, который начинает карусель рождественских праздников. Каждый из нас, вне зависимости от возраста, ждет подарок от близкого человека и сам готовит что-то особенное для того, кого любит. Мы уже писали, что подарить мужчинам на День Святого Николая 2021. Теперь поговорим о девушках.

Выбрать подарок для любимой девушки на День Святого Николая – всегда задача со звездочкой. Особенно, если дама не прямолинейная, а любительница сюрпризов. Но есть кое-что, что всегда будет в трендах на праздники – это универсальные подарки, которые оценит любая женщина.

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Если ваша девушка любит косметику, можно подарит ей адвент-календарь с различными косметическими штучками от любимых брендов. Эта вещь будет радовать ее еще долго-долго, к тому же, станет предметом новогодней декорации. Если же ищите что-то другое, тогда смотрите идеи подарков на день святого Николая 2021.

ТОП-5 идей подарков на День Святого Николая 2021

Парфюм

Спрашиваете: "Что подарить девушке на Николая?". Первый ответ – духи. Несмотря на распространенные стереотипы, это всегда хороший подарок. Особенно, если вы знаете вкусы своей девушки. Мы выбрали самые красивые и богаты ароматы, от которых ваша половинка тоже придет в восторг.

Парфюм Tom Ford Lost Cherry за 6 572 грн
Парфюм Tom Ford Lost Cherry за 6 572 грн / Фото: eva.ua

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Перфорированная вода Attar Collection Hayati за 2 763 грн
Перфорированная вода Attar Collection Hayati за 2 763 грн / Фото: makeup.com.ua

Перфорированная вода YVES SAINT LAURENT Black Opium за 2137 грн
Перфорированная вода YVES SAINT LAURENT Black Opium за 2137 грн / Фото: brocard.ua

Белье

Если ваши отношения только начались, тогда не стоит их торопить. Но если вы уже давно в паре, тогда можно позволить себе немножко фривольностей. Вот только есть маленькая загвоздка – мало кто из мужчин знает размер своей девушки. Но, к счастью, всегда можно подарить сертификат на белье.

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Комплект белья Victoria's Secret Lace Shine Strap за 3 690 грн
Комплект белья Victoria's Secret Lace Shine Strap за 3 690 грн / Фото: instagram.com/victoriassecret

Комплект белья Anabel Arto за 880 грн
Комплект белья Anabel Arto за 880 грн / Фото: anabel-arto

Комплект Calvin Klein за 1650 грн
Комплект Calvin Klein за 1650 грн / Фото: Calvin Klein

Пижамы

Только представьте, как это символично: она просыпается, заглядывает под подушку и находит там тепленькую пижамку. Правда, воплотить в реальность такой фокус получится лишь при условии, что вы вместе живете. А если нет – ничего страшного, получить при встрече будет не менее приятно.

Комплект пижамы для вечеринки с перьями цвета Lavender Vichy за 7 828 грн
Комплект пижамы для вечеринки с перьями цвета Lavender Vichy за 7 828 грн / Фото: the-sleeper.com

Теплая пижама Emporio Armani за 5 550 грн
Теплая пижама Emporio Armani за 5 550 грн / Фото: Armani

Хлопковая пижама Sleeperset за 1 237 грн
Хлопковая пижама Sleeperset за 1 237 грн / Фото: Sleeperset

Ювелирные украшения

Подарок на День Святого Николая 2021 девушке должен быть особенным, поэтому вспоминаем легендарную фразу Мэрилин Монро: "Лучшие друзья девушек – это бриллианты". Но не обязательно дарить ювелирку с бриллиантами, есть очень много достойных вариантов с камнями поскромнее.

Кольцо керамическое с бриллиантом Smart & Beautiful за 3 542 грн
Кольцо керамическое с бриллиантом Smart & Beautiful за 3 542 грн / Фото: SOVA

Серебренное колье с фианитами ZARINA за 2 860 грн
Серебренное колье с фианитами ZARINA за 2 860 грн / Фото: ZARINA

Золотые сережки з кульками "Золотой век" за 9 366 грн
Золотые сережки з кульками "Золотой век" за 9 366 грн / Фото: Золотой век

Девайсы красоты

Подарок на День Святого Николая любимой может быть полезным. Например, умная девичья техника сегодня пользуется особенным спросом. Подумайте, чего у вашей любимой нет и что бы она хотела – и смело дарите. Подсказываем, какие это могут быть вещи.

Стайлер Дайсон Dyson Airwrap за 14 999 грн
Стайлер Дайсон Dyson Airwrap за 14 999 грн / Фото: открытые источники

Фотоэпилятор PHILIPS Lumea за 13 999 грн
Фотоэпилятор PHILIPS Lumea за 13 999 грн / Фото: citrus.ua

Керамическая плойка Rowenta за 1 699 грн
Керамическая плойка Rowenta за 1 699 грн / Фото: comfy.ua

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