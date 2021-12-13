Что подарить девушке на День Святого Николая: 5 выигрышных вариантов (фото + цены)

19 декабря – День Святого Николая – день, который начинает карусель рождественских праздников. Каждый из нас, вне зависимости от возраста, ждет подарок от близкого человека и сам готовит что-то особенное для того, кого любит. Мы уже писали, что подарить мужчинам на День Святого Николая 2021. Теперь поговорим о девушках.
Выбрать подарок для любимой девушки на День Святого Николая – всегда задача со звездочкой. Особенно, если дама не прямолинейная, а любительница сюрпризов. Но есть кое-что, что всегда будет в трендах на праздники – это универсальные подарки, которые оценит любая женщина.
Если ваша девушка любит косметику, можно подарит ей адвент-календарь с различными косметическими штучками от любимых брендов. Эта вещь будет радовать ее еще долго-долго, к тому же, станет предметом новогодней декорации. Если же ищите что-то другое, тогда смотрите идеи подарков на день святого Николая 2021.
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Парфюм
Спрашиваете: "Что подарить девушке на Николая?". Первый ответ – духи. Несмотря на распространенные стереотипы, это всегда хороший подарок. Особенно, если вы знаете вкусы своей девушки. Мы выбрали самые красивые и богаты ароматы, от которых ваша половинка тоже придет в восторг.
Белье
Если ваши отношения только начались, тогда не стоит их торопить. Но если вы уже давно в паре, тогда можно позволить себе немножко фривольностей. Вот только есть маленькая загвоздка – мало кто из мужчин знает размер своей девушки. Но, к счастью, всегда можно подарить сертификат на белье.
Пижамы
Только представьте, как это символично: она просыпается, заглядывает под подушку и находит там тепленькую пижамку. Правда, воплотить в реальность такой фокус получится лишь при условии, что вы вместе живете. А если нет – ничего страшного, получить при встрече будет не менее приятно.
Ювелирные украшения
Подарок на День Святого Николая 2021 девушке должен быть особенным, поэтому вспоминаем легендарную фразу Мэрилин Монро: "Лучшие друзья девушек – это бриллианты". Но не обязательно дарить ювелирку с бриллиантами, есть очень много достойных вариантов с камнями поскромнее.
Девайсы красоты
Подарок на День Святого Николая любимой может быть полезным. Например, умная девичья техника сегодня пользуется особенным спросом. Подумайте, чего у вашей любимой нет и что бы она хотела – и смело дарите. Подсказываем, какие это могут быть вещи.
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