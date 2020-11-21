Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Balenciaga выпустили кроссовки за 5750 долларов, которые нельзя носить

Сегодня, 11:06

Track Sculpture от известного бренда полностью выполнены из латуни

Казалось бы, после кроссовок со святой водой за три тысячи долларов нас удивить нечем, но модный дом Balenciaga выпустил еще более странную обувь. Это кроссовки Track.2 за 5750 долларов. Модель полностью выполнена из латуни, покрытой серебром, и носить такие кроссы, конечно, невозможно.

Track Sculpture состоят из 16-ти отдельных частей, спаянных между собой. Кроссовки повторяют все детали оригинальной модели бренда Track 2, включая объемное лого Balenciaga и шнурки.

Фото: Balenciaga
Фото: Balenciaga

Читайте также:
Старые кроссовки Apple продали за 16 тысяч долларов: фото

Фото: Balenciaga

Track Sculpture представлены в единственном, 41-м размере. Их можно приобрести на сайте Balenciaga и в магазинах бренда в Нью-Йорке. Стоимость пары – 5750 долларов.

Ранее мы писали, что Reebok выпустит кроссовки в стиле "Охотников за привидениями".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Надя Дорофеева снялась в новом кампейне PUMA Ukraine Adidas и Prada представили коллаборацию: как выглядят кроссовки из новой коллекции High tops, скейтеры и классика: модные городские образы с белыми кроссовками
кроссовки
Источник: Balenciaga
Реклама

Новости партнеров

Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
"Храни вас Бог!": самая богатая певица Украины покинула страну
"Храни вас Бог!": самая богатая певица Украины покинула страну
Пышногрудая невеста Александра Зубкова
Пышногрудая невеста Александра Зубкова
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?

Популярные статьи

Сегодня, 10:22Events

День ангела Михаила: лучшие поздравления с именинами

Сегодня, 10:07Events

Поздравления с Днем Михаила-2020: короткие стихи и проза

Сегодня, 09:01Events

Поздравления в Михайлов день-2020: картинки, стихи и смс

Сегодня, 08:17Fun

Михайлов день: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 05:05Events

21 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 20:10Events

Михайлов день-2020: история, традиции и главные приметы

Вчера, 14:55Food

Инжир: польза и вред для здоровья

Вчера, 14:55Афиша

ТОП самых стильных сериалов года

Вчера, 13:40Шоу-бизнес

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

19 ноябряFood

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

19 ноябряFood

Киви: польза и вред для организма

19 ноябряEvents

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

19 ноябряEvents

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

18 ноябряАфиша

Умерла актриса Любовь Румянцева

18 ноябряFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

18 ноябряFood

Черный шоколад: польза и вред для здоровья

Новости партнеров

Как сделать винегрет еще вкуснее: три совет от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совет от Андрея Величка
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Курица с картошкой в кефире в духовке
Курица с картошкой в кефире в духовке
Ситуацию с крестом на похоронном фото Жванецкого разъяснили
Ситуацию с крестом на похоронном фото Жванецкого разъяснили
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Ведущая ТСН Соломия Витвицкая устроила драку: фото
Ведущая ТСН Соломия Витвицкая устроила драку: фото
В каких "царских хоромах" живет Андрей Данилко
В каких "царских хоромах" живет Андрей Данилко
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять