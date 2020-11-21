Balenciaga выпустили кроссовки за 5750 долларов, которые нельзя носить

Track Sculpture от известного бренда полностью выполнены из латуни

Казалось бы, после кроссовок со святой водой за три тысячи долларов нас удивить нечем, но модный дом Balenciaga выпустил еще более странную обувь. Это кроссовки Track.2 за 5750 долларов. Модель полностью выполнена из латуни, покрытой серебром, и носить такие кроссы, конечно, невозможно.

Track Sculpture состоят из 16-ти отдельных частей, спаянных между собой. Кроссовки повторяют все детали оригинальной модели бренда Track 2, включая объемное лого Balenciaga и шнурки.

Фото: Balenciaga

Фото: Balenciaga

Фото: Balenciaga

Track Sculpture представлены в единственном, 41-м размере. Их можно приобрести на сайте Balenciaga и в магазинах бренда в Нью-Йорке. Стоимость пары – 5750 долларов.

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