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Balenciaga випустили пухнасті рожеві сумки за 1 тис. доларів

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
3 серпня, 18:30
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Французький люксовий бренд випустив сумки зі штучного хутра
/ Фото: Balenciaga

Balenciaga, які раніше випустили сумки з кросівок за 63 тис. грн. , представили капсульну колекцію до Дня всіх закоханих в Китаї. Свято в Піднебесній відзначають, на відміну від усього світу, 14 серпня.

У колекцію увійшли футболки, бейсболки, світшоти, кросівки, сандалі, джинсові куртки, шкарпетки, брелоки, намиста і браслети. Всі речі виконані з принтами у формі серця. Серед кольорів переважають білий, чорний і рожевий.

/ Фото: Balenciaga

Особливу увагу шанувальники бренду звернули на пухнасті рожеві сумки зі штучного хутра . Аксесуари з'явилися декількох моделей – класичні з короткою і довгою ручками, клатчі та сумки у формі серця.

Сумки Balenciaga з капсульної колекції до Дня всіх закоханих в Китаї
Сумки Balenciaga з капсульної колекції до Дня всіх закоханих в Китаї / Фото: Balenciaga

Для промо капсули Balenciaga зняли рекламу в Шанхаї, головними героями якої стали цифрові моделі і дрони .

/ Фото: Balenciaga

Вартість аксесуарів склала близько 1 тис. доларів.

Дивіться в ролику, які плетені сумки в тренді.

Раніше ми розповідали про речі бренду:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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