Утепляемся: украинский бренд MARCHI представил новую коллекцию пуховиков (фото)

Украинский бренд одежды MARCHI представил новую зимнюю коллекцию пуховиков в стиле спортивный шик. Рассказываем подробности
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
MARCHI представили новую коллекцию зимних курток и пуховиков. Новые модели не только удобны и комфортны, но и яркие и стильные.
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Лукбук новой коллекции – в несвойственном для MARCHI стиле: глянцевый и даже немного кукольный, – говорит основательница бренда, дизайнер Валерия Марчи. – Потому, что зима – это особенное время, когда много праздников и каникул, все вокруг сверкает, люди украшают дома к Новому году, наряжаются сами. Хочется тепла, уюта, чудес и немного глянца. Это настроение передает и новая коллекция пуховиков от MARCHI. Они теплые, пушистые, яркие и блестящие.
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Коллекция создана в соответствии с современными трендами – объемные модели, металлизированные ткани, подчеркивающие талию пояса. Цветовая гамма изделий – светло-серый и синий, зеленый, красный, золотой и серебристый. Пуховики из металлизированных тканей имеют покрытие "антидождь".
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Все модели в новой коллекции идут с капюшоном, а также представлены в широкой размерной сетке, включая Plus Size – пуховики размеров XL и XXL.
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Наполнитель пуховиков – сертифицированный гусиный пух. Вся фурнитура специально для бренда изготовлена компанией YKK.
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
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Юлия Ткачук
Руководитель проекта "Life" Сегодня
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора