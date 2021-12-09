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Утепляемся: украинский бренд MARCHI представил новую коллекцию пуховиков (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
9 декабря, 16:59
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Украинский бренд одежды MARCHI представил новую зимнюю коллекцию пуховиков в стиле спортивный шик. Рассказываем подробности
Модные пуховики зима 2022 MARCHI
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба

MARCHI представили новую коллекцию зимних курток и пуховиков. Новые модели не только удобны и комфортны, но и яркие и стильные.

Модные пуховики зима 2022 MARCHI
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба

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Лукбук новой коллекции – в несвойственном для MARCHI стиле: глянцевый и даже немного кукольный, – говорит основательница бренда, дизайнер Валерия Марчи. – Потому, что зима – это особенное время, когда много праздников и каникул, все вокруг сверкает, люди украшают дома к Новому году, наряжаются сами. Хочется тепла, уюта, чудес и немного глянца. Это настроение передает и новая коллекция пуховиков от MARCHI. Они теплые, пушистые, яркие и блестящие.

Модные пуховики зима 2022 MARCHI
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба

Коллекция создана в соответствии с современными трендами – объемные модели, металлизированные ткани, подчеркивающие талию пояса. Цветовая гамма изделий – светло-серый и синий, зеленый, красный, золотой и серебристый. Пуховики из металлизированных тканей имеют покрытие "антидождь".

Модные пуховики зима 2022 MARCHI
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба

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Все модели в новой коллекции идут с капюшоном, а также представлены в широкой размерной сетке, включая Plus Size – пуховики размеров XL и XXL.

Модные пуховики зима 2022 MARCHI
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба

Наполнитель пуховиков – сертифицированный гусиный пух. Вся фурнитура специально для бренда изготовлена компанией YKK.

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Модные пуховики зима 2022 MARCHI
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба

Модные пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресс-служба
Модные пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресс-служба
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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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