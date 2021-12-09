Ходят слухи: Канье Уэст станет новым креативным директором Louis Vuitton вместо Вирджила Абло

Канье Уэст никогда не скрывал, что мечтает покорить мир моды, а теперь, похоже, рэпер находится у цели. Рассказываем, что известно

Канье Уэст собирается покорить еще одну вершину / Фото: Коллаж: Сегодня

По информации британского издания The Sun, рэпер Канье Уэст может возглавить департамент мужской одежды модного дома Louis Vuitton. Источники сообщили журналистам, что певец сменит покойного дизайнера Вирджила Абло, который умер от рака в прошлом месяце. Достижения Канье в модной индустрии недавно подтвердила и экс-супруга Ким Кардашьян.

На эту позицию кандидатуру Канье уже рассматривали, но в 2018 году. Тогда же руководство французским брендом приняло решение в пользу близкого друга рэпера, создателя Off-White Вирджила Абло.

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По слухам, сам Вирджил незадолго до своей кончины рекомендовал Канье на этот пост.

Напомним, Вирджила Абло называли гуру моды, он дружил со многими знаменитостями, а в течение двух лет вел борьбу с редкой, но агрессивной онкологической ангиосаркомой сердца.

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Абло считался одним из первопроходцев отрасли. С Канье они познакомились в 2009 году при сотрудничестве в бренде Fendi. Уже в 2010 Абло стал креативным директором фирмы Канье Donda и отвечал за воплощение идей рэпера в жизнь.

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Источник рассказал изданию:

Канье опустошен смертью Верджила, потому что они были друзьями много лет и много работали вместе. У них было схожее видение, и теперь Канье чувствует, что обязан Вирджилу продолжить его работу в Louis Vuitton.

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