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Андре Тан створив ART-колекцію одягу з натуральним пухом для фешн-лінійки Atelier

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
9 грудня, 18:24
В закладинки
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Основною її метою є привернення уваги до питань переробки відходів
Андре Тан створив ART-колекцію одягу з перероблених матеріалів
Андре Тан створив ART-колекцію одягу з перероблених матеріалів / Фото: Колаж: Сьогодні

Андре Тан створив ексклюзивну ART-колекцію одягу "ICARIA" для фешн-лінійки Atelier після двох років перерви роботи над нею. Незадовго до Паризького тижня високої моди дизайнер представив нову колекцію, основною метою якої є привернення уваги до питань переробки відходів. Модельєр вважає це завдання дуже важливим для всіх виробничих галузей. Будь-який відповідальний бізнес має це розуміти. Також вам буде цікаво, що Каньє Веста хочуть призначити новим креативним директором Louis Vuitton замість Вірджіла Абло.

Назва "ICARIA" — це посилання до античного міфу про скульптора Дедала та його сина Ікара. Дедал створив для себе та сина величезні крила та скріпив їх воском, щоб втекти з острова. А коли Ікар відлетів досить далеко, то забув про головне правило, якому вчив його батько — триматися подалі від сонця. Так, підлетівши надто близько до небесного світила, віск на крилах почав танути. Пір'я розсипалося, а Ікар упав у море.

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Андре Тан створив ексклюзивну ART-колекцію одягу
Андре Тан створив ексклюзивну ART-колекцію одягу / Фото: пресслужба

Вибираючи темою колекції міф про Ікара, я розумів, що основним матеріалом має стати пір'я. Воно використано не тільки, як декор, але і як екологічно чистий наповнювач. І щоб зробити цю історію максимально sustainable, ми вирішили звернутися по витратний матеріал до компанії, для якої перо є невід'ємною частиною виробничого процесу, але не основним продуктом. Так партнером цього арт-експерименту став бренд компанії МХП – "Наша Ряба".

– каже Андре.

Андре Тан створив ART-колекцію одягу з перероблених матеріалів
Андре Тан створив ART-колекцію одягу з перероблених матеріалів / Фото: пресслужба

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Кожен із створених Andre Tan образ ART-колекції символізує якийсь фрагмент історії та більше нагадує роботи у музеї сучасного мистецтва, ніж одягу. Матеріали – це окрема тема: підтримуючи глобальний тренд на сталий розвиток, модельєр використав у колекції тканини з переробленого пластику та пухове натуральне наповнення.

ECO-fashion — один із найперспективніших трендів нашого часу. Бездумне споживання застаріло — фешн-індустрія XXI століття прагне бути екологічною. Грамотна переробка сміття та відходів — прагнення до новизни із турботою про благополуччя планети. Тому з’явилась ідея створити колекцію одягу "ICARIA", щоб привернути увагу нашого споживача до питань переробки матеріалів та відходів, що дуже важливі не лише у фешн-сфері, а й у всіх галузях життєдіяльності людини.

— стверджує Андре Тан.

Андре Тан створив ART-колекцію одягу з перероблених матеріалів
Андре Тан створив ART-колекцію одягу з перероблених матеріалів / Фото: пресслужба

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ART-колекція була представлена у Києві 8 грудня на закритому показі у галереї "D 12".

Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів / Фото: пресслужба

Варто відзначити, що в ART-колекції з лінійки Atelier створено демократичну версію, яку кожен може придбати у фірмових магазинах Andre Tan. До неї увійшли: прозорий пуховий жилет, худі, сумка-шопер та кепка. Колекція надійде у продаж в магазини Andre Tan по всій Україні, а також буде доступна і для онлайн-замовлення вже з 18 грудня на сайті бренду.

Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів | Фото: пресслужба
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів / Фото: пресслужба
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів | Фото: пресслужба
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів / Фото: пресслужба
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів | Фото: пресслужба
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів / Фото: пресслужба
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів | Фото: пресслужба
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів / Фото: пресслужба
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів | Фото: пресслужба
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів / Фото: пресслужба
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів | Фото: пресслужба
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів / Фото: пресслужба
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів | Фото: пресслужба
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів / Фото: пресслужба
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів | Фото: пресслужба
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів / Фото: пресслужба
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів | Фото: пресслужба
Нова колекція Andre Tan із перероблених матеріалів / Фото: пресслужба
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Олена Мело Тсіна
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