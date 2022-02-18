Леди босс: Agent Provocateur посвятили коллекцию белья бизнесвумен

Hot Desking сезона весна-лето 2022 — это демонстрация классического кроя с отделкой кристаллами и роскошным кружевом

Agent Provocateur выпустили новую коллекцию белья / Фото: Agent Provocateur

Пока мы не можем нарадоваться полной перезагрузке Victoria's Secret и первой модели с синдромом Дауна в истории бренда, есть еще одна крутая новость в бельевом мире: Agent Provocateur выпустили новую коллекцию Hot Desking весна-лето 2022, направленную показать женскую силу через роскошное нижнее белье.

Рекламная кампания снята известным фотографом Венетией Скотт, в которой автор съемки сумела подчеркнуть роскошные шелка и изысканную вышивку бренда в своем смелом и самобытном стиле.

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Agent Provocateur выпустили новую коллекцию белья / Фото: Agent Provocateur

Сара Шоттон, креативный директор лейбла, рассказала о новой коллекции:

В сезоне SS22 наш Provocateur хочет, чтобы его видели и слышали. Горячая, сильная и властная, она хочет, чтобы нижнее белье соответствовало ее блестящему стилю и дополняло ее игривую натуру. Hot Desking демонстрирует женский взгляд, гиперреальное празднование успешных женщин на пике карьеры, которые носят Agent Provocateur, чтобы приносить радость в свою жизнь, независимо от того, работают ли они дома или в офисе: держатся за себя, переписывая правила зала заседаний, ломая традиции и границы и любя каждую минуту.

К фирменным вещам коллекции относятся модели Rozlyn с вырезами балконет в мечтательно-романтическом стиле, а переливающаяся фольга обволакивает силуэты Pawla и Deedee. Смелая цветовая палитра в оттенках "Радуга" и "Желтый подсолнух" воплощается в Lorna, фаворите фанатов, украшенной австрийской вышивкой и кружевом пралине.

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Agent Provocateur выпустили новую коллекцию белья / Фото: Agent Provocateur

Agent Provocateur выпустили новую коллекцию белья / Фото: Agent Provocateur

Вневременные и соблазнительные, Raphaella и Carri развивают игривый характер лейбла: первый может похвастаться прозрачными кружевными вставками на бедрах, а Carri придает элегантный вид благодаря вырезу в форме сердца. В моделях Liza, Zanah и Paz есть яркие повязки, которые легко оборачиваются вокруг тела.

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Agent Provocateur выпустили новую коллекцию белья / Фото: Agent Provocateur

Agent Provocateur выпустили новую коллекцию белья / Фото: Agent Provocateur

Ассортимент уже доступен на сайте Agent Provocateur.

Бюстгальтер с глубоким вырезом на косточках за 4 249 грн / Фото: Agent Provocateur

Трусики с завышенной талией Saskiah за 20 114 грн / Фото: Agent Provocateur

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