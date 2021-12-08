Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Бенфика - Динамо: онлайн Бенфика - Динамо: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 🎄 Новый год 2022

Праздники в Европе

Шляпы на Новый год

Модный макияж

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Agent Provocateur выпустили первую коллекцию секс-игрушек

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
8 декабря, 12:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бренд самого сексуального женского белья создал 6 вибраторов для разных сексуальных предпочтений
Agent Provocateur представил свою первую коллекцию секс-игрушек
Agent Provocateur представил свою первую коллекцию секс-игрушек / Фото: Коллаж: Сегодня

Британский бренд нижнего белья Agent Provocateur расширил границы своих возможностей и начал выпускать еще одну чувственную продукцию для женщин. В этот раз компания презентовала коллекцию функциональных секс-игрушек. Напомним, что не менее горячую коллекцию пижам представила Рианна.

Линейка, запущенная совместно с британской компанией Lovehoney, насчитывает 6 дизайнерских гаджетов разных форм и размеров для самых пикантных предпочтений: от слегка заметных прикосновений до интенсивных импульсов.

Реклама

Вибратор The Bunny Hop за 170 долларов (4 637 грн)
Вибратор The Bunny Hop за 170 долларов (4 637 грн) / Фото: Agent Provocateur

Мы живем в эпоху сексуальной свободы. Захватывающее пробуждение, когда люди открыто исследуют свои тела и постигают мощную силу оргазма не только в партнерстве, но и в равной степени для себя. Agent Provocateur присоединяется к этому диалогу с телом с этим гламурным ассортиментом игрушек. И наконец снимает табу с этих девайсов.

— отметила креативный директор марки Сара Шоттон в пресс-релизе.

Вибратор The Cha Cha Cha за 150 долларов (4 091 грн)
Вибратор The Cha Cha Cha за 150 долларов (4 091 грн) / Фото: Agent Provocateur

Реклама

Вибратор The Jitterbug за 125 долларов (3 409 грн)
Вибратор The Jitterbug за 125 долларов (3 409 грн) / Фото: Agent Provocateur

Лидер сексуального движения вибраторов — Rabbit: Bunny Hop — красивый розовый "зайчик" с мощным движком, который принесет удовольствие как в наружном применении, так и внутри. Новый лучший друг девушки может беспрерывно работать 75 минут, после чего понадобится подзарядка.

Вибратор The Salsa за 110 долларов (3 000 грн)
Вибратор The Salsa за 110 долларов (3 000 грн) / Фото: Agent Provocateur

Реклама

Цена на игрушки Agent Provocateur x Lovehoney варьируется примерно от 100 до 170 долларов (от 2700 до 4630 грн). Они доступны на сайте Agent Provocateur и Lovehoney.

Вибратор The Rumba за 150 долларов (4 091 грн)
Вибратор The Rumba за 150 долларов (4 091 грн) / Фото: Agent Provocateur

Вибратор The Two-Step за 125 долларов (3 400 грн)
Вибратор The Two-Step за 125 долларов (3 400 грн) / Фото: Agent Provocateur

Читайте также:

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Праздничный календарь декабря
Оригинальные идеи подарков
Загляни под елку!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Книжная полка
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
6 - 12 декабря
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять