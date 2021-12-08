Agent Provocateur выпустили первую коллекцию секс-игрушек

Британский бренд нижнего белья Agent Provocateur расширил границы своих возможностей и начал выпускать еще одну чувственную продукцию для женщин. В этот раз компания презентовала коллекцию функциональных секс-игрушек. Напомним, что не менее горячую коллекцию пижам представила Рианна.
Линейка, запущенная совместно с британской компанией Lovehoney, насчитывает 6 дизайнерских гаджетов разных форм и размеров для самых пикантных предпочтений: от слегка заметных прикосновений до интенсивных импульсов.
Мы живем в эпоху сексуальной свободы. Захватывающее пробуждение, когда люди открыто исследуют свои тела и постигают мощную силу оргазма не только в партнерстве, но и в равной степени для себя. Agent Provocateur присоединяется к этому диалогу с телом с этим гламурным ассортиментом игрушек. И наконец снимает табу с этих девайсов.
— отметила креативный директор марки Сара Шоттон в пресс-релизе.
Лидер сексуального движения вибраторов — Rabbit: Bunny Hop — красивый розовый "зайчик" с мощным движком, который принесет удовольствие как в наружном применении, так и внутри. Новый лучший друг девушки может беспрерывно работать 75 минут, после чего понадобится подзарядка.
Цена на игрушки Agent Provocateur x Lovehoney варьируется примерно от 100 до 170 долларов (от 2700 до 4630 грн). Они доступны на сайте Agent Provocateur и Lovehoney.
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