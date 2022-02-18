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Леді бос: Agent Provocateur присвятили колекцію білизни бізнес-леді

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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18 лютого, 14:00
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Hot Desking сезону весна-літо 2022 – це демонстрація класичного крою з обробкою кристалами та розкішним мереживом
Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни
Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни / Фото: Agent Provocateur

Поки ми не можемо натішитися повним перезавантаженням Victoria's Secret і першою моделлю із синдромом Дауна в історії бренду, є ще одна крута новина у світі для білизни: Agent Provocateur випустили нову колекцію Hot Desking весна-літо 2022, спрямовану показати жіночу силу через розкішну спідню білизну.

Рекламна кампанія знята відомим фотографом Венетією Скотт, в якій автор зйомки зуміла підкреслити розкішні шовки та вишукану вишивку бренду у своєму сміливому та самобутньому стилі.

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Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни
Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни / Фото: Agent Provocateur

Сара Шоттон, креативний директор лейблу, розповіла про нову колекцію:

У сезоні SS22 наш Provocateur хоче, щоб його бачили та чули. Гаряча, сильна і владна, вона хоче, щоб спідня білизна відповідала її блискучому стилю і доповнювала її грайливу натуру. Hot Desking демонструє жіночий погляд, гіперреальне святкування успішних жінок на піку кар'єри, які носять Agent Provocateur, щоб приносити радість у своє життя, незалежно від того, чи працюють вони вдома чи в офісі: тримаються за себе, переписуючи правила залу засідань, ламаючи традиції та кордону і люблячи кожну хвилину.

До фірмових речей колекції відносяться моделі Rozlyn з вирізами балконет в мрійливо-романтичному стилі, а фольга, що переливається, обволікає силуети Pawla і Deedee. Смілива кольорова палітра у відтінках "Райдуга" та "Жовтий соняшник" втілюється в Lorna, фавориті фанатів, прикрашеній австрійською вишивкою та мереживом пралині.

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Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни
Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни / Фото: Agent Provocateur

Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни
Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни / Фото: Agent Provocateur

Позачасні та спокусливі, Raphaella та Carri розвивають грайливий характер лейбла: перший може похвалитися прозорими мереживними вставками на стегнах, а Carri надає елегантного вигляду завдяки вирізу у формі серця. У моделях Liza, Zanah та Paz є яскраві пов'язки, які легко обертаються навколо тіла.

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Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни
Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни / Фото: Agent Provocateur

Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни
Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни / Фото: Agent Provocateur

Асортименти вже доступні на сайті Agent Provocateur.

Бюстгальтер із глибоким вирізом на кісточках за 4 249 грн
Бюстгальтер із глибоким вирізом на кісточках за 4 249 грн / Фото: Agent Provocateur

Трусики із завищеною талією Saskiah за 20 114 грн
Трусики із завищеною талією Saskiah за 20 114 грн / Фото: Agent Provocateur

Раніше ми писали, що Agent Provocateur випустили першу колекцію секс-іграшок. Бренд найсексуальнішої жіночої білизни створив 6 вібраторів для різних сексуальних уподобань.

Також дивіться колекцію білизни від Кім Кардашьян. Зірка реаліті показала стильну лінійку, яка вже доступна на замовлення на офіційному сайті бренду SKIMS.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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