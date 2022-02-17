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Женщина с синдромом Дауна впервые стала лицом Victoria's Secret. Что о ней известно

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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17 февраля, 15:56
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Пуэрториканская манекенщица Софии Жирау прославилась в 2020 году после дебюта на Неделе моды в Нью-Йорке
Моделью Victoria's Secret стала женщина с синдромом Дауна
Моделью Victoria's Secret стала женщина с синдромом Дауна / Фото: instagram.com/sofiajirau/

"Перезапуск" Victoria’s Secret, которые отменили свое ежегодное шоу "ангелов" и пересмотрели взгляды на стандарты красоты, сделав лицами бренда моделей плюс-сайз и других "неидеальных" женщин, продолжает двигаться в сторону полного апгрейда. На этот раз бельевая марка заключила контракт с моделью с синдромом Дауна.

24-летняя пуэрториканская модель София Жирау стала первой манекенщицей Victoria's Secret с синдромом Дауна, дебютировав в рекламной кампании новой коллекции белья Love Cloud, которая была приурочена к 14 февраля.

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Модель Victoria's Secret стала женщина с синдромом Дауна
Модель Victoria's Secret стала женщина с синдромом Дауна / Фото: instagram.com/sofiajirau/

В своем Instagram девушка написала вдохновляющий пост, который не может не трогать до глубины души:

Однажды я мечтала об этом, я работала над этим, и сегодня мечта сбылась. Я первая модель Victoria’s Secret с синдромом Дауна!

София поделилась видео в розовом бюстгальтере бренда, которое подписчики засыпали комплиментами и словами поддержки.

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Карьера Софии Жирау началась в 2019 году. А популярность принесла свои плоды в 2020-м, после дебюта на Неделе моды в Нью-Йорке. Позже женщина объявила о запуске своей кампании "Без ограничений".

Коллекция Love Cloud – важный момент в эволюции бренда. От актерского состава невероятных женщин, которые воплощают коллекцию в жизнь, до невероятного инклюзивного духа на съемочной площадке – эта кампания является важной частью нового стандарта Victoria’s Secret, который мы создаем.

– рассказал креативный директор Victoria’s Secret Рауль Мартинес.

Моделью Victoria's Secret стала женщина с синдромом Дауна
Моделью Victoria's Secret стала женщина с синдромом Дауна / Фото: instagram.com/sofiajirau/

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Также вам понравится новый кампейн с плюс-сайз моделями. Бренд выпустил новую коллекцию бюстгальтеров. Они разработаны с использованием инновационных технологий, которые максимально адаптируются к телу

И о других "нестандартных" красотках: модель-трансгендер Валентина Сампайо стала лицом Armani Beauty.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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