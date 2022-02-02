Ким Кардашьян выпустила коллекцию белья ко Дню святого Валентина. И это очень сексуально

Звезда реалити показала стильную линейку, которая уже доступна к заказу на официальном сайте бренда SKIMS

Праздничная коллекция белья Ким Кардашьян SKIMS / Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян, похоже, очень любит День влюбленных. Недавно звезда реалити выпустила праздничный аромат, а теперь же представила новую коллекцию белья к 14 февраля.

Ким Кардашьян выпустила невероятно сексуальную линейку нижнего белья специально к самому романтическому дню в году. Звезда новой рекламной кампании Balenciaga поделилась в своем Instagram несколькими снимками в пикантных нарядах своего производства.

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Праздничная коллекция белья Ким Кардашьян SKIMS / Фото: instagram.com/kimkardashian

Поклонники расхвалили новые шедевры бренда SKIMS, но еще больше то, как смелое белье смотрится на безупречной фигуре самой Ким Кардашьян.

Праздничная коллекция белья Ким Кардашьян SKIMS / Фото: instagram.com/kimkardashian

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В коллекцию вошли трусики, бюстгальтеры, комбинезоны, топы, водолазки, боди, халаты, пижамы и спальные комплекты. Почти весь ассортимент на сайте представлен в романтичном розовом цвете и уже доступен к заказу.

FITS EVERYBODY SUPER CROPPED T-SHIRT — 1350 грн / Фото: skims.com

FITS EVERYBODY CHEEKY STRING BIKINI — 560 грн / Фото: skims.com

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FITS EVERYBODY SLIP DRESS — 1500 грн / Фото: skims.com

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