Ким Кардашьян выпустила коллекцию белья ко Дню святого Валентина. И это очень сексуально

Ким Кардашьян, похоже, очень любит День влюбленных. Недавно звезда реалити выпустила праздничный аромат, а теперь же представила новую коллекцию белья к 14 февраля.
Ким Кардашьян выпустила невероятно сексуальную линейку нижнего белья специально к самому романтическому дню в году. Звезда новой рекламной кампании Balenciaga поделилась в своем Instagram несколькими снимками в пикантных нарядах своего производства.
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В коллекцию вошли трусики, бюстгальтеры, комбинезоны, топы, водолазки, боди, халаты, пижамы и спальные комплекты. Почти весь ассортимент на сайте представлен в романтичном розовом цвете и уже доступен к заказу.
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