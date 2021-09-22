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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

9 трендовых пальто для тех, кто не хочет мерзнуть осенью

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
22 сентября, 10:30
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Пока столбики термометра опускаются все ниже и ниже, выбираем самые красивые, стильные и модные пальто сезона осень/зима 2021, которые согреют в непогоду
Самые трендовые модели пальто на осень 2021
Самые трендовые модели пальто на осень 2021 / Фото: massimodutti.com, zara.com

Вы, возможно, как и мы держались за лето ради последней попытки надеть любимые платья и купальники. Но поскольку гидрометцентр с каждым днем угнетает этот настрой, мы присмотрелись к теплым вещам на осень от украинских дизайнеровсезона осень/зима 2021.

С приходом первых холодов, мы все больше внимания обращаем на такие важные предметы осеннего гардероба, как куртки и пальто. Согласитесь, именно они – предметы первой необходимости.

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Начнем с отличного пальто. Этой вещи присущи роскошь, легкость и простота. Именно пальто всегда можно быстро набросить, выходя из дома, зная, что оно идеально дополнит ваш наряд – и неважно, что на вас надето под ним.

Дизайнеры и стилисты не перестают советовать инвестировать в правильно подобранное пальто. Пусть это покупка и дорогостоящая, зато останется с вами на многие годы.

Мы выбрали 9 вариантов самых трендовых пальто на осень, которые, несомненно, будут самыми популярными в этом сезоне. Меховое, с принтами, кожаное, джинсовое, цветное, классическое черное, короткое или пончо. Выбор остается за вами.

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Andre Tan, 3 999 грн
Andre Tan, 3 999 грн / Фото: andretan.ua

Zara, 4699 грн
Zara, 4699 грн / Фото: zara.com

Ksenia Schnaider, 14 700 грн
Ksenia Schnaider, 14 700 грн / Фото: instagram.com/kseniaschnaider

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Zara, 3699 грн
Zara, 3699 грн / Фото: zara.com

Massimo Dutti, 38 990 грн
Massimo Dutti, 38 990 грн / Фото: massimodutti.com

Andre Tan, 5999 грн
Andre Tan, 5999 грн / Фото: andretan.ua

Dafna May, 3500 грн
Dafna May, 3500 грн / Фото: dafnamay.com

Zara, 4999 грн
Zara, 4999 грн / Фото: zara.com

Sole, 8000 грн
Sole, 8000 грн / Фото: kapsula.com.ua

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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