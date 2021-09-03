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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

10 цветных вязаных свитеров для ранней осени

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
3 сентября, 15:40
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С какой одеждой носить вязаные свитера, какие фасоны и цвета в тренде, а также где купить самые модные модели сезона осень – 2021
Трендовые свитера сезона осень - 2021
Трендовые свитера сезона осень - 2021 / Фото: musthave.ua, vovk.com, next.ua

Погода в Украине резко сменилась сезоном дождей и прохладой, вгоняя нас в осеннюю хандру. За сменой сезона следует и смена гардероба. Пряча подальше легкие летние платья, мы стремимся окутать себя теплыми, уютными и мягкими свитерами.

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Выбирая такой, в первую очередь присмотритесь к сиреневым оттенкам, одним из главных цветов осени 2021.

Забудьте о серости! Дизайнеры и модные бренды словно объявили бойкот темным оттенкам. В новых коллекциях вы найдете огромное количество свитеров всех цветов радуги. Самые модные – цвета сирени и зелени. Сочетайте их с брюками и юбками длины миди песочных, светло-коричневых и нюдовых оттенков.

Обратите внимание на детали. В этом сезоне дизайнеры предлагают выбирать вещи с фигурными вырезами в зоне декольте, разрезами на плечах и нестандартных фасонов. Носите уютный вязаные свитер с фантазийным разрезом с белыми джинсами или прямыми одноцветными брюками.

Мода на укороченные топы похоже перекочевала и в осенний гардероб. Укороченный свитер надевайте с юбкой плиссе с высокой талией и грубыми ботинками.

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Мы выбрали для вас 10 разных вариантов модных цветных свитеров сезона осень – 2021. Вдохновляйтесь!

Mango, 1199 грн
Mango, 1199 грн / Фото: shop.mango.com/

Sinsay, 459 грн
Sinsay, 459 грн / Фото: sinsay.com

Mango, 1399 грн
Mango, 1399 грн / Фото: shop.mango.com/

Must Have, 1399 грн
Must Have, 1399 грн / Фото: musthave.ua

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Next, 620 грн
Next, 620 грн / Фото: next.ua

Stradivarius, 1299 грн
Stradivarius, 1299 грн / Фото: stradivarius.com

Zara, 1299 грн
Zara, 1299 грн / Фото: zara.com

Vovk, 1190 грн
Vovk, 1190 грн / Фото: vovk.com

Next, 811 грн
Next, 811 грн / Фото: next.ua

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Bershka, 1299 грн
Bershka, 1299 грн / Фото: bershka.com/

Смотрите видео о модных свитерах:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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