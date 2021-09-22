9 трендових пальто для тих, хто не хоче мерзнути восени

Ви, можливо, як і ми трималися за літо заради останньої спроби надіти улюблені сукні і купальники. Але оскільки гідрометцентр з кожним днем пригнічує настрій, ми придивилися до теплих речей на осінь від українських дизайнерівсезону осінь/зима 2021.
З приходом перших холодів, ми все більше уваги звертаємо на такі важливі предмети осіннього гардеробу, як куртки і пальто. Погодьтеся, саме вони – предмети першої необхідності.
Почнемо з відмінного пальто. Цій речі притаманні розкіш, легкість і простота. Саме пальто завжди можна швидко накинути, виходячи з дому, знаючи, що воно ідеально доповнить ваш наряд – і неважливо, що під ним.
Дизайнери та стилісти не перестають радити інвестувати в правильно підібране пальто. Нехай ця купівля і дорога, зате залишиться з вами на багато років.
Ми вибрали 9 варіантів найбільш трендових пальто на осінь, які, безсумнівно, будуть найпопулярнішими в цьому сезоні. Хутряне, з принтами, шкіряне, джинсове, кольорове, класичне чорне, коротке або пончо. Вибір залишається за вами.
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