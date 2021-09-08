10 вещей на осень от украинских дизайнеров – фото и цены

От теплых оттенков в одежде до комфортной обуви – дизайнеры дали нам много поводов для размышлений и выбора, как обновить гардероб осенью

Самые модные вещи сезона осень-зима - 2021, которые можно найти у украиснких брендов одежды / Фото: пресс-служба

Первые холода заставили нас задуматься, какими трендовыми вещами пополнить гардероб. Когда сейлы и сезонные распродажи уже закончились, мы решили обратить внимание на новые коллекции украинских брендов.

От модных кардиганов, которые носят Белла Хадид и София Евдокименко, джинсовых пиджаков оригинального кроя, до тренчей и пуховиков. Мы выбрали 10 самых трендовых вещей сезона, которые можно купить у украинских дизайнеров и подсчитали, во сколько обойдется обновление осеннего гардероба.

Кардиган

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Бесшовный кардиган французского бренда Jacquemus стал главным мини-трендом осени – 2021. Все благодаря знаменитостям – Белле Хадид, Кендалл Дженннер и Меган Фокс. Девушки моментально привлекли к себе внимания, появившись на публике в свитере, который еле-еле прикрывает грудь. Стоимость ее впечатляет – 10 тысяч гривен. Найти аналогичный вариант можно и у отечественных брендов, но за вменяемые деньги.

Кардиган Siyai, 1900 грн / Фото: пресс-служба

К слову, не стоит винить наших соотечественников в копировании известных дизайнеров, так как сам Жакмюс вдохновлялся аналогичным свитером, созданным Gucci в 2000-х.

Джинсовый пиджак

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Новый модный сезон можно смело назвать джинсовым. Дизайнеры люксовых брендов предлагают нам не просто носить джинсы или юбку из этого материала, а с ног до головы в него облачиться. Признаемся, джинсовые крутки есть в гардеробе и каждой модницы, а вот их необычные варианты стоит искать в новых коллекциях. Обратите внимание на оригинальный крой, форму и фасоны. Элегантные пиджаки с разрезами, оверсайз-жакеты из разных лоскутов денима либо укороченные приталенные варианты. Все идеальны!

Топ-бюстье и пиджак Tattié / Фото: пресс-служба

Пуховик

Самая необходимая вещь, без которой мы не представляем осень и зиму. Пуховые куртки давно вошли в моду и не сдают свои позиции. Совет: обратите внимание на разноцветные модели, особенно в тренде – горчичные, светло-коричневые и коньячные оттенки. В такой цветовой гамме вы сможете носить куртку под платья, джинсы, юбки и брюки совершенно разных оттенков и принтов как минимум несколько лет.

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Куртка Marcih, 3960 грн / Фото: пресс-служба

Белая рубашка

Белую рубашку мы привыкли носить со строгими деловыми костюмами на важные встречи или в офис. Эту классическую вещь гардероба дизайнеры адаптировали и придали ей более непринужденный модный вид. Оверсайз с вырезами и разрезами – носить такую можно с короткими юбками трапециями или кюлотами.

Сделайте ее более универсальной – надевайте ее поверх футболок и топов, мини-платьев, или с брюками карго и джинсами для встреч с друзьями на уикенд.

Рубашка Krisstel, 1699 грн / Фото: пресс-служба

Свитер

Без теплого свитера не обойдется ни один день осени и зимы. В этом сезоне стоит покупать вязаные вещи с оригинальными принтами и рисунками. Совет: обратите внимание на состав вещи. Изделие из полиэстера только на первый взгляд кажется теплым. На самом деле такая вещь абсолютно не согреет. А вот шерстяные варианты, из альпаки, мохера или кашемира останутся в вашем гардеробе на многие годы.

Свитер Nitka, 2200 грн / Фото: пресс-служба

Юбка

Еще одна джинсовая вещь, которую стоит приобрести в новом сезоне. Юбка с высокой талией длины миди и умопомрачительным разрезом – одна из тех предметов одежды, которую можно сочетать с множеством вещей. В такой вы точно не останетесь незамеченной! Носить ее лучше с блузами с отложным воротником, как у школьниц, белыми вязаными ангоровыми свитерами, разноцветными лонгсливами. Ботинки на грубой плоской подошве – идеальная пара к такому образу.

Джинсовая юбка Zharko, 3500 грн / Фото: fashionweek.ua

Лоферы

С приходом осени школьный стиль вернулся в моду, а лоферы станут основным фаворитом обуви в ближайшие месяцы. Силуэт, изначально представлявший собой консервативный стиль в 1990-х и начале 2000-х годов, превратился в модный тренд на подиумах брендов и обосновался в гардеробах знаменитостей.

Носите их с брюками со стрелками в деловом стиле, с замшевыми юбками длины до средины колена, либо с прямыми джинсами.

Лоферы TM byMe, 1603 грн / Фото: пресс-служба

Тренч

Еще одна важная покупка сезона – тренчи и плащи. Не стоит отдавать предпочтение классическим бежевым оттенкам. Самые трендовые – удлиненные разноцветные модели. Незаменимы они особенно, когда носить пальто еще рано. Когда утром столбики термометра показывают +8°C, а днем поднимаются до +20°C, такая верхняя одежда просто спасение.

Плащ Anna Yakovenko, 3174 грн / Фото: пресс-служба

Сумка

В разгар пандемии мы заметно истосковались по аксессуарам. В центре внимания – лаконичность, минимализм и минимум декора. Самой трендовой сумкой нового сезона стала сдержанная модель небольшого размера. С короткими ручками такие сумки носили наши мамы в 1990-х. Сегодня она – суперхит.

Сумка The Wings, 2450 грн / Фото: пресс-служба

Жилетка

Впервые мода на вязаные жилетки появилась в 2020 году. Но с полной силой она вернулась осенью 2021-го. Наиболее популярны модели с крупной вязкой и косами. Идеальный вариант для межсезонья. Выбирайте жилетку свободного кроя. А носить их лучше с рубашками, лонгсливами в паре с джинсами или брюками свободного кроя. По мере того, как температура будет опускаться, надевайте жилетки поверх платья-рубашки, водолазки или даже другого свитера.

Жилетка Rito, 2080 грн / Фото: пресс-служба

После тщательного изучения всех осенне-зимних коллекций и выбора самых интересных вещей, мы решили подсчитать, во сколько обойдется обновление сезонного гардероба. Так, на брендовые вещи придется потратить около 23 тысяч гривен. Сумма впечатляющая, многих может даже шокировать. Но не стоит забывать, покупая качественную вещь, мы, в первую очередь экономим, учитывая то, что такую одежду можно носить много лет в отличие от аналогов из магазинов масс-маркет.

Мы пришли к выводу, что потратить в два раза меньше на вещи, которые прослужат всего сезон, гораздо затратнее.

Смотрите видео о стиле 70-х:

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