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68-летняя Изабель Юппер впервые снялась для обложки Vogue. Смотрите потрясающие фото

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
3 декабря, 10:22
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Актриса, звезда французского кинематографа примерила кутюрные платья для декабрьского номера знаменитого глянца
Изабель Юппер в съемке для французского Vogue
Изабель Юппер в съемке для французского Vogue / Фото: Vogue

Изабель Юппер стала героиней декабрьского номера Vogue Франция. Знаменитая французская актриса снялась в очень эффектной фотосессии. 68-летняя звезда позировала в откровенных нарядах культовому модному фотографу Паоло Роверси.

Изабель Юппер в съемке для французского Vogue
Изабель Юппер в съемке для французского Vogue / Фото: Vogue

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Для съемки Изабель примерила кутюрные наряды дизайнера Шарля де Вильморене – нового креативного директора Rochas и финалиста LVMH Prize. Украшения для фото были выбраны из коллекции швейцарского ювелирного дома Chopard.

Изабель Юппер в съемке для французского Vogue
Изабель Юппер в съемке для французского Vogue / Фото: Vogue

Также звезда дала откровенное интервью изданию, в котором рассказала, об актерском мастерстве, трудностях перевоплощения в героев и, конечно, моде.

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Изабель Юппер в съемке для французского Vogue
Изабель Юппер в съемке для французского Vogue / Фото: Vogue

В модной фотографии на короткий период времени вы превращаетесь в мимолетную череду личностей. Вдобавок мода гипертрофирует внешность, чего никогда не бывает в повседневной жизни, даже на съемочной площадке" – прокомментировала съемку актриса.

Изабель Юппер в съемке для французского Vogue
Изабель Юппер в съемке для французского Vogue / Фото: Vogue

Изабель Юппер в съемке для французского Vogue
Изабель Юппер в съемке для французского Vogue / Фото: Vogue

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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