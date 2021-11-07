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Она вернулась: Сара Джессика Паркер в образе Кэрри Брэдшоу снялась для обложки Vogue (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
7 ноября, 18:35
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Актриса снялась в кутюрных образах из коллекций модных брендов Dior, Chanel и Fendi сезона весна-лето 2022
Сара Джессика Паркер в съемке американского Vogue
Сара Джессика Паркер в съемке американского Vogue / Фото: Vogue

Сара Джессика Паркер снялась для декабрьского номера американского журнала Vogue. Само издание посвятили возвращению сериала "Секс в большом городе" на большие экраны. На обложке 56-летняя актриса позирует в платье Dolce & Gabbana в образе своей самой известной героини – Кэрри Бредшоу.

Сара Джессика Паркер в съемке американского Vogue
Сара Джессика Паркер в съемке американского Vogue / Фото: Vogue

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Также в съемке Сара примеряла платья из кутюрной коллекции Fendi и образы от Dior, Alexander McQueen и Chanel. Ко всем нарядам звезда надела туфли своего бренда SJP by Sarah Jessica Parker.

В интервью Сара рассказала о сиквеле "Секса в большом городе", о том, как придумали название нового проекта, которое звучало в каждой серии сериала, о вызовах, с которыми пришлось столкнуться во время производства и, конечно, нарядах.

Сара Джессика Паркер в съемке американского Vogue
Сара Джессика Паркер в съемке американского Vogue / Фото: Vogue

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Напомним, сериал And just like that покажут в декабре на канале HBO Max. В новых сериях Сара Джессика Паркер является исполнительным продюсером. В продолжении проекта мы не увидим Кэтролл, исполнительницу роли Саманты Джонс, которая отказалась от участия.

Сара Джессика Паркер в съемке американского Vogue
Сара Джессика Паркер в съемке американского Vogue / Фото: Vogue

Известно, что отсутствие одной из четырех главных героинь объяснят тем, что их пути разошлись и они перестали общаться

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Сара Джессика Паркер в съемке американского Vogue
Сара Джессика Паркер в съемке американского Vogue / Фото: Vogue

Сара Джессика Паркер в съемке американского Vogue
Сара Джессика Паркер в съемке американского Vogue / Фото: Vogue

Сара Джессика Паркер в съемке американского Vogue
Сара Джессика Паркер в съемке американского Vogue / Фото: Vogue

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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