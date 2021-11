Она вернулась: Сара Джессика Паркер в образе Кэрри Брэдшоу снялась для обложки Vogue (фото)

Актриса снялась в кутюрных образах из коллекций модных брендов Dior, Chanel и Fendi сезона весна-лето 2022

Сара Джессика Паркер в съемке американского Vogue / Фото: Vogue

Сара Джессика Паркер снялась для декабрьского номера американского журнала Vogue. Само издание посвятили возвращению сериала "Секс в большом городе" на большие экраны. На обложке 56-летняя актриса позирует в платье Dolce & Gabbana в образе своей самой известной героини – Кэрри Бредшоу.

Также в съемке Сара примеряла платья из кутюрной коллекции Fendi и образы от Dior, Alexander McQueen и Chanel. Ко всем нарядам звезда надела туфли своего бренда SJP by Sarah Jessica Parker.

В интервью Сара рассказала о сиквеле "Секса в большом городе", о том, как придумали название нового проекта, которое звучало в каждой серии сериала, о вызовах, с которыми пришлось столкнуться во время производства и, конечно, нарядах.

Напомним, сериал And just like that покажут в декабре на канале HBO Max. В новых сериях Сара Джессика Паркер является исполнительным продюсером. В продолжении проекта мы не увидим Кэтролл, исполнительницу роли Саманты Джонс, которая отказалась от участия.

Известно, что отсутствие одной из четырех главных героинь объяснят тем, что их пути разошлись и они перестали общаться

