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Дочь звезды "Форсажа" Пола Уокера впервые снялась для обложки Vogue (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
19 ноября, 13:23
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Девушка продолжает активно развивать модельную карьеру. Съемка в Vogue – новый значимый этап. Рассказываем подробности
Мидоу Уокер строит модельную карьеру
Мидоу Уокер строит модельную карьеру / Фото: Коллаж: Сегодня

Дочь голливудского актера и звезды боевика "Форсаж" Пола Уокера, который погиб в ДТП, впервые снялась для обложки Vogue. 23-летняя Мидоу снялась для декабрьского номера корейского издания журнала.

Модель позировала фотографу Ги Сок Чо (Gi Seok Cho), который славится своими сюрреалистичными снимками. На фото Мидоу запечатлена в белом платье Dior в греческом стиле.

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Мидоу Уокер на обложке корейского Vogue
Мидоу Уокер на обложке корейского Vogue / Фото: Vogue

Модельную карьеру Мидоу начала недавно, но уже успела сняться в лукбуке Zara, над которым работал культовый модный фотограф Стивен Мейзел. В октябре девушка вышла замуж за актера Луи Торнтон-Аллана. К алтарю ее вел друг Пола Уокера Вин Дизель.

Для церемонии бракосочетания Мидоу выбрала платье Givenchy.

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Также Мидоу совмещает модельную карьеру с благотворительностью. Унаследовав состояние отца в размере $25 миллионов, она основала фонд в его память. Основная деятельность организации – спасение океанов от загрязнения.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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