Мэй Маск в виртуальной одежде снялась для Vogue. Фото сделали украинцы

73-летняя бизнес-леди, инфлюенсерша, писательница и просто красивая женщина вновь покоряет наши сердца

Мэй Маск - самые яркие образы / Фото: instagram.com/mayemusk

На днях мама Илона Маска прилетела в Киев, чтобы выступить с вдохновляющей речью и рассказать о своих секретах успеха. 73-летняя Мэй Маск также презентовала собственную книгу "Женщина, у которой есть план". Для события бизнес-леди выбрала несколько образов от украинских дизайнеров.

Сегодня же Мэй продолжает впечатлять. Звезда опубликовала в своем Instagram фото обложки ноябрьского номера чехословацкого Vogue. Как оказалось, Мэй стала героиней номера.

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Мэй Маск на обложке Vogue Чехословакия / Фото: instagram.com/mayemusk

Интересно, что над съемкой работал дуэт модных фотографов Synchrodogs из Ивано-Франковска. Проект был создан для приложения Vogue Leaders.

На обложке Мэй Маск позирует в диджитал-платье стартапа Dress-X, основанного украинками Дарьей Шаповаловой и Натальей Моденовой в Лос-Анджелесе.

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Сильный лидер, ролевая модель и прекрасная женщина,

— прокомментировали Таня и Роман из Synchrodogs в своих соцсетях.

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