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4 простых шага: стилист рассказала, как сделать трендовый новогодний макияж

Сегодня, 18:47

В тренде Нового года – макияж в стиле естественной красоты

Стеклянные губы и блестящие глаза – таким должен быть макияж в новогоднюю ночь, если хотите быть настоящей королевой. Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник и Лилия Ребрик выяснили все секреты модного макияжа.

Глаза с блестками, стеклянные губы и фарфоровая кожа – макияж в стиле естественной красоты в тренде этого Нового года. Его любят Настя Каменских, Дженнифер Лопес и ведущая телеканала "Украина" Лилия Ребрик. Профессиональный визажист в эфире "Ранку з Україною" рассказала о всех деталях стильного новогоднего макияжа.

Лилия Ребрик и Мария Мельник
Лилия Ребрик и Мария Мельник
Фото: пресс-служба

Оказалось, главный плюс этого тренда – он подходит абсолютно всем – любому типу лица, с любыми чертами. А первое, что надо сделать при его нанесении – подготовить кожу. Чтобы она не пересыхала и оставалась свежей и ухоженной, очень важно увлажнить лицо специальной базой.

"Я советую взять сияющую базу с легким синеватым подтоном, она уберет всю серость лица и придаст свежести", – отметила визажист-стилист Ната Нисс в программе "Ранок з Україною".

Эту базу лучше наносить пальцем. Так можно почувствовать, не слишком ли много средства нанесено. Второй шаг – тонировка и скульптурирование. В этом году модный так называемый фарфоровый тон – белолицые образы. Поэтому тональная основа или пудра не должны оттенять желтым или рыжим.

"Ну и скульптурируем, опять же продолжая историю натуральности с персиковыми или розовыми румянами, которые имеют в своем составе шимер, то есть немного блесток", – отметила эксперт.

Блестящий румянец на скулах визуально омолаживает и придает свежесть. А чтобы этот эффект усилить, надо сделать правильный макияж глаз. И это третий шаг.

"В этом году тренды макияжа глаз предлагают нам отказаться от каких-то очень тяжелых и насыщенных линий, особенно четких – подводок, стрелок. Вместо этого использовать более мягкие текстуры", – поделилась визажист.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик
Фото: пресс-служба

Стрелку лучше нарисовать мягким коричневым карандашом – он не будет создавать четких линий. Скошенной тоненькой кисточкой нужно растушевать верхний край стрелки. А завершить макияж глаз стоит модными блестками – цвета так называемый синий-иней. Его выбрал Институт цвета Пантон.

Далее можно смазанным пальцем мягко вбить тени на веки, не трогая стрелок. Чтобы завершить макияж, не хватает накрашенных губ – это четвертый шаг. Очень модным сейчас считается стеклянный блеск.

"Такой блеск для губ является бесцветным, его фишка в том, что он круто отражает цвет, ловит лучи и отлично подчеркивает губы", – рассказала Ната Нисс в эфире телеканала "Украина".

Губы будут яркими, однако они не затмят главного акцента на лице – глаза. И макияж будет гармоничен. А с ним в новогоднюю ночь каждая женщина будет настоящей звездой!

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Также сегодня мы поделились идеями, какой маникюр сделать на Новый год.

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Источник: instagram.com/patrickta
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