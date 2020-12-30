Без оленей и Санты: какой маникюр сделать на Новый год

Звездная мастерица Эми Ли призывает женщин экспериментировать с зеленым лаком

Улучшает настроение и заряжает позитивом в предпраздничной суете – мастерицы маникюра призывают украсить ногти перед праздником. Среди трендовых идей – серебряные звезды и эффект конфети. Какие идеи новогоднего маникюра еще есть – далее в материале.

Сюжет Антона Куницы Видео: Сегодня

Авторитетные эксперты демонстрируют самые популярные идеи праздничного маникюра. В топе – дизайн с имитацией "фейерверка", а также россыпи конфетти, или "камифубуки". И эффектный тренд – серебряные полосы.

А вот от узоров с оленями, Сантой и Быком специалисты рекомендуют отказаться.

Между тем известная звездная мастерица Эми Ли призывает женщин экспериментировать с зеленым лаком. Но любительницам спокойных оттенков тоже есть из чего выбирать, объясняет отечественная мастерица Дарья Михновским. В спросе молочные цвета.

Без оленей и Санты: какой маникюр сделать на Новый год Фото: Pinterest

В год Белого Быка и маникюр советуют делать в соответствующей гамме. Можно покрасить ногти дома, а можно обратиться к профессионалам, чтобы добавить еще и эффектного дизайна.

Между стильным маникюром и китчем – тонкая грань, добавляет Дарья. Поэтому, чтобы не превратиться в новогоднюю елку, важно делать изысканные акценты.

Не менее роскошной выглядит и натуральная база, украшенная сверкающими звездочками. Такой вариант идеально подойдет тем, кто хочет сэкономить и одновременно иметь стильный новогодний маникюр.

Тем временем мы выяснили, что подарить мужчине на Новый год: три варианта на любой кошелек.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться