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Как это – праздновать Новый год без мяса: что готовят сыроеды

Сегодня, 16:23

Мясо заменяют постной окрошкой и маринованными грибами

Праздновать Новый год без мясных блюд – новая тенденция среди украинцев. И достаточно часто традиционные новогодние блюда заменяются диетическими. Говорят – собрать такое меню – легко. К тому же и стоит дешевле. Журналисты новостей "Сегодня" Василий Богайчик, Константин Царенок и Александр Павленко узнали, что будут готовить сыроеды на Новый год. Выяснилось, что такие блюда питательны, а готовить их легко.

Сюжет Василия Богайчика, Константина Царенка и Александра Павленко
Видео: Сегодня

Сыроедка Екатерина Соколова отказалась от привычных блюд 6 лет тому назад. По словам девушки, за это время ее самочувствие улучшилось. Она заметно похудела, начала бегать полумарафоны. На Новый год Екатерина будет есть постную окрошку и маринованные грибы. В состав окрошки входят маринованные грибы, авокадо, лимон. Все измельченные ингредиенты заливаются взбитым в блендере кешью-молоком.

Для того, чтобы приготовить грибы по-сыроедски, девушка нарезает их, добавляет измельченные морковь и лук, кладет в банку и трясет, как маракасами. Таким образом в грибы быстрее впитывается маринад.

Приготовление окрошки и маринованных грибов занимает 20 минут времени.

Панакота на кокосовом молоке с желе из апельсинового фреша

Тоже сыроедническое блюдо. Шеф-повар Алик Бадретдинов поделился своим рецептом десерта. Итак, чтобы его приготовить, нужно соединить кокосовое молоко со сливками. Затем добавить предварительно замоченный желатин. Все прогреть, залить по формочкам и поставить в холодильник на 30-40 минут.

То же сделать с апельсиновым соком. Затем залить в формочки с застывшим кокосовым молоком со сливками. Отправить панакоту в холодильник для застывания.

Мнение диетолога

Диетолог Александр Кущ рекомендует отказаться от мяса не на праздники, а после них. На несколько дней. Так мы поможем отдохнуть поджелудочной железе и печени. И главное – не переедать. Идеальная порция – всего 300 граммов. 150 из которых овощи, а остальные – другие любимые продукты.

Здесь найдете рецепты вегетарианских блюд на Новый год.

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