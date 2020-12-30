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Сколько стоит наряд мечты на Новый год

Сегодня, 17:43

Еще есть время выбрать идеальный наряд

Зеленое или красное, короткое или длинное, с блестками или без. Платье – один из главных атрибутов новогодней ночи для женщины. Потому что каждая хочет быть особенной, поэтому очень тщательно выбирает праздничный наряд. Какие есть варианты и сколько придется отдать за платье мечты – далее в сюжете.

Корреспонденты "Сегодня" прошлись по магазинам. Ирина встречает Новый год с мужем и друзьями. И хоть праздновать будут дома, она хочет отлично выглядеть.

Сюжет Елены Катренко, Юрия Хоменко, Анушавана Фаградяна
Видео: Сегодня

"Обязательно должно быть новое платье. Потому что это новый энергетический посыл в Новый год . С бюджетом уже определилась.До 1000 гривен готова потратить на новое платье", – говорит жительница Киева Ирина Гайворонская.

Из-за карантина большинство украинок, как и Ирина, отмечать праздник будут в кругу близких. Поэтому стилисты предлагают обращать внимание на практичную одежду. И учитывать преимущества и недостатки своей фигуры.

"Основной тренд это, конечно же, удобная повседневная одежда, которая, так или иначе, будет выглядеть более празднично с помощью аксессуаров, прически и макияжа", рассказывает стилист Вика Краска

Советы послушали, и вместе с Ириной отправляемся на поиски идеального платья.

"Белые, светлые платья серого оттенка, потому, что у нас какой-то бык белый. Я узнала это от моей клиентки", – говорит продавец Екатерина Кадыбка.

Новый год 2020: как выбрать недорогой наряд
Новый год 2020: как выбрать недорогой наряд
Фото: Pinterest

И Ирине приглянулась вот это платье из шелка на запах. Оно стоит 900 гривен.

"Зеленый мне очень нравится. Супер. Подходит мне", – говорит Ирина.

Найти платья можно и в интернете и значительно дешевле. Стоимость стартует от трехсот гривен, но ни примерить, ни определить качество ткани не удастся. Еще один недостаток – мошенники. Их в сети много. Поэтому – лучше просматривать отзывы. Чтобы вместо наряда мечты не получить что попало.

Нет места в шкафу – платье можно взять в аренду. Такая услуга стоит от шестисот гривен на три дня. Дизайнерские дороже – от двух тысяч. Поэтому еще есть время определиться , в чем все же встретить Новый год.

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