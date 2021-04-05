Звезды сериалов Игра престолов и Ход королевы приехали в Киев на съемки рекламы Swarovski

Крупнейший бренд ювелирных украшений снял новый ролик в украинской столице

На днях вышел новый рекламный ролик знаменитого бренда Swarovski, который в своем наряде продемонстрировала Джилл Байден на инаугурации. Съемки видео прошли в Киеве, куда приехали звезды сериалов "Игра престолов" и "Ход королевы".

Производством рекламы занимался украинский продакшн Family Production, который поделился результатом работы на Facebook. В ролике снимались актрисы Айла Джонстон (сыграла юную Бет в сериале "Ход королевы"), Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт в сериале "Игра престолов") и модель Адвоа Абоа. Для съемок было использовано 150 килограмм кристаллов Swarovski.

Режиссером видео выступил Теренс Нил, который снимал рекламу для таких брендов, как Adidas, Asos, Doritos.

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