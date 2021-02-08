Лучшие рекламные ролики и трейлеры с Супербоула-2021: что показали (видео)

Голливудские киностудии и продкашены платят огромные суммы, чтобы показать свои анонсы на мероприятии

Ночью с 7 на 8 февраля в США, в Тампе прошло одно из самых масштабных мероприятий года – 55-й Супербоул в истории – финал Национальной футбольной лиги.

Традиционно на площадке выступают лучшие американские исполнители. Например, в этом году отметился своим выступлением The Weeknd, который вложил в свое шоу семь миллионов долларов. Но также Супербоул – это престижное мероприятие для показов анонсов предстоящих премьер года, а также рекламные ролики. Поэтому рассказываем, какие трейлеры показали на Супербоуле-2021.

"Сокол и Зимний солдат"

Новый сериал от Marvel, который выйдет на стрим-платформе Disney+ рассказывает о двух напарниках – Капитане Америка и Зимнем Солдате, которые сражаются со злом. Одним из злодеев станет преступник Земо, разбивший команду Мстителей в "Противостоянии". В главных ролях Энтони Маки и Себастьян Стэн.

Долгожданная девятая часть о легенде уличных гонок Доминике Торетто (Вин Дизель) и его противостоянии с родным братом Джейкобом (Джон Сина). Киностудия Universal уже не раз откладывала премьеру фильма, и теперь выход запланирован на конец этой весны.

"Райя и последний дракон"

Предстоящий мультфильм Disney стал первым, в котором главная героиня – уроженка Юго-Восточной Азии. Райя – смелая воительница, которая вместе со своим спутником Тук-Туком должна найти самого последнего в мире дракона, чтобы победить могущественного врага.

Режиссер М. Найт Шьямалан порадует киноманов своим новым творением – триллером, снятым на пленку. В основу сюжета лег роман "Замок из песка", который рассказывает о 13 людях, обнаруживших на пляже тело неизвестного. Вскоре выясняется, что на пляже происходят странные явления, а его обитатели быстро начинают стареть.

Особое внимание заслуживают и рекламные ролики с Супербоула.

Cadillac LYRIQ

Фаворит миллионов Тимоти Шаламе превратился в культового персонажа Эдварда руки-ножницы в новой рекламе американского производителя автомобилей Cadillac. С Тимоти снялась великолепная Вайнона Райдер в образе Ким Боггс.

All-Electric Amazon’s Big Game Commercial: Alexa’s Body

Звезда "Крида" Майкл Б. Джордан сыграл роль голосового ассистента Amazon Alexa, который обрел "человечность".

General Motors

Комик и актер Уилл Феррел, который сыграл в фильме "Евровидение: История огненной саги", снялся в главной роли в рекламе No way, Norway известного американского автопроизводителя. По сюжету он отправляется в Норвегию, узнав, что она обходит США по продажам электромобилей, чтобы доказать, что его страна лучше.

Режиссер "Игры" и "Бойцовского клуба" Дэвид Финчер снял забавный ролик для американской пивоваренной компании. Сюжет рекламы показывает, как пиво связывает и объединяет людей по всему миру.

Doritos 3D

На Супербоуле засветился и звезда "Джентльменов" Мэттью Макконахи. Актер снялся в рекламе чипсов Doritos.

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