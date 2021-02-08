Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лучшие рекламные ролики и трейлеры с Супербоула-2021: что показали (видео)

Сегодня, 12:09

Голливудские киностудии и продкашены платят огромные суммы, чтобы показать свои анонсы на мероприятии

Ночью с 7 на 8 февраля в США, в Тампе прошло одно из самых масштабных мероприятий года – 55-й Супербоул в истории – финал Национальной футбольной лиги.

Традиционно на площадке выступают лучшие американские исполнители. Например, в этом году отметился своим выступлением The Weeknd, который вложил в свое шоу семь миллионов долларов. Но также Супербоул – это престижное мероприятие для показов анонсов предстоящих премьер года, а также рекламные ролики. Поэтому рассказываем, какие трейлеры показали на Супербоуле-2021.

"Сокол и Зимний солдат"

Новый сериал от Marvel, который выйдет на стрим-платформе Disney+ рассказывает о двух напарниках – Капитане Америка и Зимнем Солдате, которые сражаются со злом. Одним из злодеев станет преступник Земо, разбивший команду Мстителей в "Противостоянии". В главных ролях Энтони Маки и Себастьян Стэн.

"Форсаж 9"

Долгожданная девятая часть о легенде уличных гонок Доминике Торетто (Вин Дизель) и его противостоянии с родным братом Джейкобом (Джон Сина). Киностудия Universal уже не раз откладывала премьеру фильма, и теперь выход запланирован на конец этой весны.

"Райя и последний дракон"

Предстоящий мультфильм Disney стал первым, в котором главная героиня – уроженка Юго-Восточной Азии. Райя – смелая воительница, которая вместе со своим спутником Тук-Туком должна найти самого последнего в мире дракона, чтобы победить могущественного врага.

"Старый"

Режиссер М. Найт Шьямалан порадует киноманов своим новым творением – триллером, снятым на пленку. В основу сюжета лег роман "Замок из песка", который рассказывает о 13 людях, обнаруживших на пляже тело неизвестного. Вскоре выясняется, что на пляже происходят странные явления, а его обитатели быстро начинают стареть.

Особое внимание заслуживают и рекламные ролики с Супербоула.

Cadillac LYRIQ

Фаворит миллионов Тимоти Шаламе превратился в культового персонажа Эдварда руки-ножницы в новой рекламе американского производителя автомобилей Cadillac. С Тимоти снялась великолепная Вайнона Райдер в образе Ким Боггс.

All-Electric Amazon’s Big Game Commercial: Alexa’s Body

Звезда "Крида" Майкл Б. Джордан сыграл роль голосового ассистента Amazon Alexa, который обрел "человечность".

General Motors

Комик и актер Уилл Феррел, который сыграл в фильме "Евровидение: История огненной саги", снялся в главной роли в рекламе No way, Norway известного американского автопроизводителя. По сюжету он отправляется в Норвегию, узнав, что она обходит США по продажам электромобилей, чтобы доказать, что его страна лучше.

Anheuser-Busch

Режиссер "Игры" и "Бойцовского клуба" Дэвид Финчер снял забавный ролик для американской пивоваренной компании. Сюжет рекламы показывает, как пиво связывает и объединяет людей по всему миру.

Doritos 3D

На Супербоуле засветился и звезда "Джентльменов" Мэттью Макконахи. Актер снялся в рекламе чипсов Doritos.

Ранее мы рассказали, какие фильмы стоит посмотреть в кино в феврале.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Эротичное шоу от бегуна в розовом купальнике: мужчина опозорил охрану Супербоула Золушка выиграла Супербоул-2021, а героем стал 43-летний "джедай" Том Брэди Вайнона Райдер и Тимоти Шаламе снялись в рекламе по мотивам фильма «Эдвард руки-ножницы»
кино реклама супербоул Форсаж 9
Реклама

Новости партнеров

Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали фото своих троих детей
Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали фото своих троих детей

Популярные статьи

Вчера, 19:54Звездно

Квартира в 20 лет и показ Victoria’s Secret: что известно о девушке "Холостяка" Макса Михайлюка

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 7-13 февраля: все знаки зодиака

Вчера, 05:08Психо

Гороскоп на сегодня 7 февраля: Весам и Рыбам нужно позаботиться о себе

6 февраляЗвездно

Кто покинул шоу "Маска" в третьем эфире – рассекречено имя еще одной звезды

6 февраляМодно

Маникюр ко Дню влюбленных: самый актуальный дизайн 2021 года

6 февраляEvents

Миссия выполнима: как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться

6 февраляЗвездно

Любовь в соцсети: как менялись посты Зеленских в Instagram

6 февраляФаново

Именины Ксении-2021: поздравления с днем ангела

6 февраляEvents

День блаженной Ксении Петербургской: короткие поздравления, проза и стихи

6 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 6 февраля: Овнам нужно больше общаться, а Тельцы смогут решить любой вопрос

5 февраляЗвездно

"У нее пенсия 1500 гривен": Виктор Павлик признался, почему не помогает финансово своей маме

5 февраляФаново

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

5 февраляЗвездно

Алина Гросу поменяла прическу и вернула эпоху "Бджілки" (фото)

5 февраляЗвездно

Анна Кошмал о постельных сценах: "Обычно это только в кадре выглядит очень сексуально"

5 февраляФаново

День блаженной Ксении Петербургской: история, житие и чудеса известной святой

5 февраляЗвездно

Умер Виталий Альшанский – актер "Бригады" и "Полицейского с Рублёвки"

Новости партнеров

К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вчені виявили несподівану властивість кави
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Пикантные звездные наряды, которые мало что прячут
Пикантные звездные наряды, которые мало что прячут
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять