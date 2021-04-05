Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Зірки серіалів Гри престолів і Хід королеви приїхали до Києва на зйомки реклами Swarovski

Сьогодні, 13:42

Найбільший бренд ювелірних прикрас зняв новий ролик в українській столиці

Днями вийшов новий рекламний ролик знаменитого бренду Swarovski, який у своєму вбранні продемонструвала Джилл Байден на інавгурації. Фільмування відео пройшли в Києві, куди приїхали зірки серіалів "Гра престолів" і "Хід королеви".

Виробництвом реклами займався український продакшн Family Production, який поділився результатом роботи на Facebook. У ролику знімалися акторки Айла Джонстон (зіграла юну Бет в серіалі "Хід королеви"), Гвендолін Крісті (Брієнна Тарт в серіалі "Гра престолів") і модель Адво Абоа. Цікаво, що для фільмування було використано 150 кілограмів кристалів Swarovski.

Режисером відео виступив Теренс Ніл, який знімав рекламу для таких брендів, як Adidas, Asos, Doritos.

Раніше ми показали кращі рекламні ролики й трейлери з Супербоула-2021.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Хайп заради грошей: скільки заробляють малолітні інстаблогери Facebook скасовує заборону на політичну рекламу, запроваджену під час виборів у США "Хід королеви" став найкращим мінісеріалом на "Золотому глобусі-2021"
реклама Гра престолів Гамбіт королеви Swarovski
Реклама

Новини партнерів

Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака

Популярні статті

Сьогодні, 14:14Фаново

Ікона Божої Матері Благовіщення Пресвятої Богородиці: опис і молитва

Сьогодні, 10:22Фаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

Сьогодні, 05:44Психо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:10Фаново

Привітання з католицьким Великоднем-2021: короткі смс і яскраві картинки

Вчора, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 4 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, уявіть, що ви – у відпустці!

3 квітняЗірково

Данилко відгадав двох персонажів, а Полякова приревнувала Носорога: як пройшов півфінал гіпершоу Маска

3 квітняЗірково

У півфіналі Маски розсекретили Циклопа

3 квітняЗірково

Хто ховався в костюмі Бабки: ви будете шоковані

3 квітняЗірково

Я вивчив українську мову, щоб вас заплутати: з Жабеня зняли маску

3 квітняФаново

Католицький Великдень-2021: привітання у віршах, у прозі, кумедні картинки

3 квітняNo Stress

4500 гривень за 3 години! Ми протестували VIP-зал аеропорту Бориспіль і ось наші думки

3 квітняМодно

Снікер-культура: 15 пар кросівок, які підійдуть на всі випадки життя

3 квітняЗірково

Зірка Бріджертонів покинув серіал на піку популярності

3 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 3 квітня для всіх знаків зодіаку: Раків чекає сюрприз

2 квітняЗірково

"Холостяк-11": хто залишив проєкт в п'ятому випуску

Новини партнерів

Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти