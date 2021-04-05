Зірки серіалів Гри престолів і Хід королеви приїхали до Києва на зйомки реклами Swarovski

Найбільший бренд ювелірних прикрас зняв новий ролик в українській столиці

Днями вийшов новий рекламний ролик знаменитого бренду Swarovski, який у своєму вбранні продемонструвала Джилл Байден на інавгурації. Фільмування відео пройшли в Києві, куди приїхали зірки серіалів "Гра престолів" і "Хід королеви".

Виробництвом реклами займався український продакшн Family Production, який поділився результатом роботи на Facebook. У ролику знімалися акторки Айла Джонстон (зіграла юну Бет в серіалі "Хід королеви"), Гвендолін Крісті (Брієнна Тарт в серіалі "Гра престолів") і модель Адво Абоа. Цікаво, що для фільмування було використано 150 кілограмів кристалів Swarovski.

Режисером відео виступив Теренс Ніл, який знімав рекламу для таких брендів, як Adidas, Asos, Doritos.

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