Звезда сериала Папины дочки беременна от фигуриста, старшего ее на 21 год

Лиза Арзамасова поделилась видео, в котором сообщила радостную новость – она станет мамой

Для 26-летней Галины Сергеевны из "Папиных дочек" эта беременность первая. А вот у ее супруга – 47-летнего Ильи Авербуха – уже есть сын от предыдущего брака.

В Instagram-профиле Арзамасова опубликовала видео, в котором уже заметен ее округлый живот. Счастливая артистка объявила о беременности.

"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!", – добавила она в посте.

О том, что актриса начала встречаться с фигуристом, старшим ее на 21 год, СМИ писали весной прошлого года. В декабре Арзамасова и Авербух поженились.

Ранее Илья Авербух был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. Пара была в браке с 1995 по 2007 год. В 2004 году у них родился сын Мартин, который после развода родителей остался жить с отцом.

Мы также писали, что Лиза Арзамасова ответила на критику в Сети из-за ее нового романа.

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