Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда сериала Папины дочки беременна от фигуриста, старшего ее на 21 год

Сегодня, 11:42

Лиза Арзамасова поделилась видео, в котором сообщила радостную новость – она станет мамой

Для 26-летней Галины Сергеевны из "Папиных дочек" эта беременность первая. А вот у ее супруга – 47-летнего Ильи Авербуха – уже есть сын от предыдущего брака.

В Instagram-профиле Арзамасова опубликовала видео, в котором уже заметен ее округлый живот. Счастливая артистка объявила о беременности.

, (@liza_arzamasova)

"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!", – добавила она в посте.

Читайте также:
Букингемскому дворцу пришлось нарушить давнюю традицию из-за беременности Кейт Миддлтон

О том, что актриса начала встречаться с фигуристом, старшим ее на 21 год, СМИ писали весной прошлого года. В декабре Арзамасова и Авербух поженились.

Ранее Илья Авербух был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. Пара была в браке с 1995 по 2007 год. В 2004 году у них родился сын Мартин, который после развода родителей остался жить с отцом.

Мы также писали, что Лиза Арзамасова ответила на критику в Сети из-за ее нового романа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Шо там по разводу с Элджеем? Фаны решили, что Настя Ивлеева рассталась с супругом Мы больше не семья: супруга экс-солиста "Время и Стекло" разочаровалась в их отношениях с Позитивом Звезда Игры престолов Натали Дромер впервые стала мамой
беременность папины дочки романы звезд
Реклама

Новости партнеров

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало

Популярные статьи

Сегодня, 10:30Вкусно

Лаваш с сыром на костре – 5 вариантов для пикника

Сегодня, 05:04Events

Страстная пятница: открытки, стихи и пожелания

Вчера, 18:24Фаново

Страстная пятница-2021: что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:36Звездно

Елена Кравец сделала каре и помолодела на 10 лет: Психанула, как говорится (фото)

Вчера, 11:50Фаново

Страстная пятница-2021: главные приметы дня

Вчера, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 29 апреля для всех знаков зодиака: Близнецы, вам подфартит!

28 апреляЗвездно

Видео дочки Пугачевой умилило поклонников: Какая же она обаятельная

28 апреляФаново

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

28 апреляВкусно

Как приготовить бограч на костре – рецепт закарпатского блюда

28 апреляФаново

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

28 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 28 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не будьте транжирами!

27 апреляЗвездно

4000 гривен за 20 кв м! Супруга Павлика пожаловалась на клининговую компанию и отзывы блогеров

27 апреляЗвездно

Лобода и Лорак пришли на российское МУЗ-ТВ. Дорофеева с ними в номинации Лучшее женское видео

27 апреляВкусно

7 неожиданных блюд из хека, которые вы захотите готовить постоянно

27 апреляФаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

27 апреляЗвездно

Киркоров накануне 54-летия заявил о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

Новости партнеров

Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
Топ-5 роскошных домов украинских звезд

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять