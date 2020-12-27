Любовь Успенская поздравила с днем рождения дочь, с которой почти год в ссоре

Татьяне Плаксиной исполнился 31 год

Певица Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина, которую сняли в Лос-Анджелесе, когда та медитировала, сидя на асфальте, в ссоре около года. В феврале Татьяна заявила на телевидении, что ее звездная мать издевалась над ней. Успенская это отрицала.

В день рождения дочери исполнительница опубликовала их совместное фото на своей странице в Instagram.

Любовь Успенская с дочкой Татьяной Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"31 год назад 27 декабря стало для меня самым счастливым днем. На свет появилась моя долгожданная дочь. Таня перевернула мою жизнь, Таня сумела наполнить мою жизнь абсолютно новыми красками. Я желаю тебе удачи, желаю быть здоровой и быть счастливой", – написала в публикации Любовь Успенская.

Татьяна Плаксина поздравление матери не прокомментировала. Сейчас девушка живет в США, в квартире, которую купила Успенская.

Любовь Успенская представит песню на украинском языке. Подробности в сюжете:

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