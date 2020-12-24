Юрий Бардаш во второй раз стал отцом: первые фото ребенка
Продюсер показал первые снимки дочери и рассказал, как они с супругой назвали малышку
Известный украинский продюсер Юрий Бардаш, основатель проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", Луна и других, во второй раз стал отцом. Супруга Елизавета родила ему дочь. Девочку назвали Сарой. Отметим, что Юрий и Елизавета поженились в августе этого года.
Радостной новостью о рождении второго ребенка Юрий поделился в Instagram. Продюсер опубликовал фото, на котором он лежит рядом с дочерью у камина.
Также в соцсети Бардаша появилось фото его супруги с Сарой на руках.
Девочка стала первым общим ребенком Юрия и Елизаветы. У Бардаша также есть сын Георгий, который родился в браке с певицей Луной (Кристиной Бардаш) в 2012 году.
Напомним, Юрий Бардаш резко высказался о боевых действиях на Донбассе.
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