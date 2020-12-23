Сын Майкла Дугласа показал первое фото новорожденного малыша: "Добро пожаловать, мой сын..."

Сын звездного актера стал отцом

Сын актера Майкла Дугласа Кэмерон Дуглас стал отцом во второй раз. Вчера его возлюбленная Вивиан Тайбс родила сына, которого назвали Райдер.

На фото, опубликованном в Instagram 42-летнего Кэмерона Дугласа счастливые новоиспеченные родители улыбаются вместе с их дочкой Луа.

"Приземлился на планете Земля. Добро пожаловать, мой сын... Райдер Т. Дуглас", – подписал фото Кэмерон Дуглас.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поздравили счастливых родителей в комментариях и пошутили о "довольном" лице маленькой Луа.

Кэмерон Дуглас и Вивиан Тайбс стали родителями Фото: instagram.com/cameronmorrelldouglas

"Лицо Луа! Вроде "что бы то ни было..." Весело! Поздравляю!, – написала Кэтрин Зета-Джонс.

Скриншот Instagram

"Так рад за Вивиан и тебя. Не думаю, что Луа в этом уверена! Какой подарок к празднику", – написал Майкл Дуглас.

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Сейчас дочери Кэмерона Дугласа и Вивиан Тайбс три года. Вивиан и Кэмерон познакомились в 2016 году.

Ранее Кэтрин Зета-Джонс поздравила Майкла Дугласа с годовщиной свадьбы.

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