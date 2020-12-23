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Сын Майкла Дугласа показал первое фото новорожденного малыша: "Добро пожаловать, мой сын..."

Сегодня, 14:43

Сын звездного актера стал отцом

Сын актера Майкла Дугласа Кэмерон Дуглас стал отцом во второй раз. Вчера его возлюбленная Вивиан Тайбс родила сына, которого назвали Райдер.

На фото, опубликованном в Instagram 42-летнего Кэмерона Дугласа счастливые новоиспеченные родители улыбаются вместе с их дочкой Луа.

"Приземлился на планете Земля. Добро пожаловать, мой сын... Райдер Т. Дуглас", – подписал фото Кэмерон Дуглас.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поздравили счастливых родителей в комментариях и пошутили о "довольном" лице маленькой Луа.

Кэмерон Дуглас и Вивиан Тайбс стали родителями
Кэмерон Дуглас и Вивиан Тайбс стали родителями
Фото: instagram.com/cameronmorrelldouglas

"Лицо Луа! Вроде "что бы то ни было..." Весело! Поздравляю!, – написала Кэтрин Зета-Джонс.

Скриншот Instagram

"Так рад за Вивиан и тебя. Не думаю, что Луа в этом уверена! Какой подарок к празднику", – написал Майкл Дуглас.

Название

Сейчас дочери Кэмерона Дугласа и Вивиан Тайбс три года. Вивиан и Кэмерон познакомились в 2016 году.

Ранее Кэтрин Зета-Джонс поздравила Майкла Дугласа с годовщиной свадьбы.

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