8-летняя украинская модель после скандала с 13-летним вернулась в Instagram (видео)

Милана создала новый аккаунт

Вчера мы писали, что 8-летняя украинка Милана, у которой якобы "роман" с 13-летним блогером Пашей, удалила страницу в Instagram. Теперь юная модель восстановила свой аккаунт и завела новый, где поделилась свежим видео со съемок.

В сторис Милана опубликовала совместное фото с Пашей, сообщив, что он тоже вернулся в Instagram. "Инста заставила нас понервничать", – написала девочка.

Фото: instagram.com/stories/milamaxanets

8-летняя Милана на втором аккаунте рассказала, что будет учиться в новой школе, а сейчас находится на домашнем обучении.

Фото: instagram.com/milamaxanets_new

Там же модель опубликовала видео со съемок с другими девочками в ярких красивых платьях. Комментарии в ее новом профиле отключены.

Скандал в сети разгорелся из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пэл. В соцсети дети публиковали совместные фото с поцелуями и писали, что они встречаются и спят вместе.

Информация об это быстро распространилась в интернете и вызвала негодование среди пользователей. В связи с этим полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Позже Милана пожаловалась на социальные службы, которые приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати" и удалила свои аккаунты в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в романе восьмилетней украинки и 13-летнего блогера найден московский след.

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