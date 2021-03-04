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Гвоздева впервые о конфликте с Остапчуком: "Сам не знал как это остановить"

Сегодня, 15:25

Хореограф рассказала, почему не общается с телеведущим

Победительница "Танців з зірками " Илона Гвоздева, с которой танцевал в одном из сезонов ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук, впервые прокомментировала конфликт с экс-партнером по шоу.

В интервью YouTube-каналу Dorotye Илона призналась, что история связанная с семьей Владимира повлияла и на ее близких. Тогда в СМИ после новости о разводе, говорили о романе между Илоной и Владимиром. Хореографа просила телеведущего прокомментировать сложившуюся ситуацию и опровергнуть все слухи.

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук
Илона Гвоздева и Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Я Вову попросила опровергнуть какие либо-слухи. Если сейчас в этой всей истории начну комментировать что-то я – это будет выглядеть так, будто я оправдываюсь. Это можешь сказать четко только ты. Почему ты со своей семьей принял решение именно в проекте это все сделать. Ты должен четко поставить все точки над "и"", – рассказала победительница "Танців з зірками".

Но Владимир сказал, не стоит обращать внимания на то, что говорят и что это все просто раздула пресса. Такой ответ Илону разочаровал.

"Раз ты уже сказала "А", говори и "Б". Получилось, что заявить заявил, а потом это приняло такой оборот, что, по-моему ,и сам не знал как это остановить", – рассказала хореографа.

Илона призналась, что с Владимиром они не общаются. Если видятся на мероприятиях, только здороваются и все.

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