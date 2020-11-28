Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В кожаных штанах и берете: Алла Пугачева показала стильный осенний образ

Сегодня, 15:13

Фотографией примадонны поделился в Instagram ее супруг

Алла Борисовна Пугачева, которая недавно показала себя настоящую на селфи из бани, в свой 71 год умеет одеваться стильно. Накануне ее супруг опубликовал фотодоказательство – на снимке примадонна запечатлена в актуальных кожаных штанах и курточке с расклешенными рукавами.

Фотографией Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram. На ней Алла стоит рядом со своим сыном Гарри.

Певица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Осенний образ певица дополнила черными ботинками, которые идеально подходят к брюкам, а также шляпкой в тон верхней одежды. Сын Пугачевой одет в черную куртку и дутые штаны.

Читайте также:
71-летняя Алла Пугачева в мини-шортах поразила поклонников стройностью ног: фото

К слову, в этом сезоне модными считаются кожаные штаны коричневого, зеленого и серого цветов. Их можно носить с каблуками или обувью на низком ходу. Из самых трендовых моделей можно выделить укороченные и палаццо.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Ранее мы писали, что для королевы Елизаветы II изготовят "антивирусные" перчатки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Алла Пугачева посвятила стих Максиму Галкину: "Нам кайфово все равно" Само очарование! Мадонна показала свое детское фото, где ее совсем не узнать 19 лет вместе: Галкин поздравил Пугачеву с годовщиной совместной жизни
певица Алла Пугачева
Реклама

Новости партнеров

Несподіване відкриття щодо імунітету до COVID зробили вчені
Несподіване відкриття щодо імунітету до COVID зробили вчені
Бывший муж Ани Лорак показал, по ком скучает больше всего
Бывший муж Ани Лорак показал, по ком скучает больше всего
Фото Заворотнюк с маленькой дочерью на руках выложили в Сеть
Фото Заворотнюк с маленькой дочерью на руках выложили в Сеть
Хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность
Хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность

Популярные статьи

Сегодня, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 28 ноября: у Водолея эмоциональный день, Рыбам нужно расширять кругозор

Вчера, 23:58Шоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул проект в шестом выпуске

Вчера, 23:55Шоу-бизнес

Второй поцелуй и прыжок с парашютом: как прошел шестой выпуск "Холостячки"

Вчера, 16:00Психология

Локдауна не избежать. Как встретить Новый год в одиночестве – сценарий номер 2

Вчера, 15:10Эксклюзив

Вольнова о Ктиторчуке, подозреваемом в педофилии: "Его сгубила любовь к женской красоте"

Вчера, 11:00Актуально

9 правил укрепления иммунитета в этом году

Вчера, 05:57Психология

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Тельцам нужно быть активнее, а Близнецам – взять свою жизнь под контроль

26 ноябряШоу-бизнес

Как королевская семья отреагировала на новость о выкидыше Меган Маркл

26 ноябряШоу-бизнес

Звезду фильма "Бриллиантовая рука" госпитализировали с инсультом

26 ноябряFood

Что готовят на День благодарения в США: традиционные блюда

26 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 26 ноября: Весы будут в восторге от себя, а Скорпионов ждет удачный день

25 ноябряШоу-бизнес

У Юлии Волковой из "Тату" во второй раз диагностировали рак

25 ноябряШоу-бизнес

Вадим Лисица о разрыве с Alyosha и ее поездке на Евровидение: "Я еще должен 220 тысяч евро"

25 ноябряFood

Черноплодная рябина: польза и вред для здоровья

25 ноябряШоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

25 ноябряШоу-бизнес

Бывшая девушка Жени Кота изменила ему с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым

Новости партнеров

Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Маричка Падалко показала свое истинное лицо
Маричка Падалко показала свое истинное лицо
Рецепт фантастичної шарлотки
Рецепт фантастичної шарлотки
Не тріснув. Наречена Роналду в суперобтягуючому купальнику
Не тріснув. Наречена Роналду в суперобтягуючому купальнику
Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Самый проницательный знак Зодиака: его невозможно провести
Самый проницательный знак Зодиака: его невозможно провести
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять