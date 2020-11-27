Алла Пугачева показала себя настоящую на селфи из бани (фото)

Смотрите, как сейчас выглядит известная певица

Алла Пугачева, недавно отметившая 19-ю годовщину совместной жизни с Максимом Галкиным, продолжает активно вести социальные сети. На радость своим поклонникам певица опубликовала фото без макияжа, сделанное в бане.

На селфи, опубликованном в Instagram, примадонну просто не узнать – пишут некоторые пользователи. А вы как думаете?

"Всем, у кого сегодня банный день – С легким паром!", – подписала селфи 71-летняя Алла Борисовна, на голове которой банная шапочка.

Фото: instagram.com/alla_orfey

Любимицу публики в комментариях засыпали комплиментами: "Алла Борисовна, слов нет, до чего же хороша!", "Лицо идеальное", "Замечательная, настоящая", "Вот это мы понимаем — натуральная красота", – пишут фанаты Пугачевой.

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