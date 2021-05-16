Выходит продолжение сериального хита Филин. Рассказываем о сюжете и актерах

Запутанные криминальные дела, обновленная программа "Филин" и новые герои, пополнившие команду отдела, ждут зрителя в продолжении увлекательной 16-серийной истории

Антон Еремин, Александра Эпштейн Фото: пресс-служба

17 мая в 17:00 на телеканале "Украина" состоится премьера второго сезона детективного сериала "Филин". Производством картины по заказу телеканала "Украина" занималась кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн"

После громких разоблачений и личных откровений, в отделе "Филин" произошли перемены, которые коснуться многих сотрудников. Истории, к расследованию которых приступают оперативники, стали еще более устрашающими и теперь держат в страхе всю страну.

"Мой персонаж Макс живет вместе со своей любимой женщиной Кирой. У них прекрасная семейная жизнь. Его дочь растёт вместе с ними, и взрослеет просто на глазах. В плане работы тоже произошли изменения: в отделе появились новые люди, "Филин" стал усовершенствованным, а расследования еще более запутанными", – поделился актер Антон Ерёмин, исполнивший роль одного из детективов отдела "Филин".

В новом сезоне сериала зритель узнает больше о каждом из следователей, заглянув в их жизни. Удивится, как близкие люди становятся врагами, а враги неожиданно протягивают руку помощи. Кто-то уйдет, а кто-то останется, чтобы встретить настоящую любовь, создать семью и помочь сделать мир немного лучше.

Напомним, по сюжету работники инновационного отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием "Филин". Но не всем нравятся такие инновации, это создает напряжение в отношениях в коллективе между представителями разных поколений, но также и помогает эффективно расследовать преступления.

"Филин-2" Фото: пресс-служба

В сериале снялись актеры: Инна Мирошниченко, Александра Эпштейн, Антон Еремин, Руслана Писанка, Федор Ольховский, Сергей Кияшко, Сергей Радченко, Евгений Григорьев и другие.

Режиссеры: Павел Потатуев, Алексей Есаков, Тарас Рыбальченко, Сергей Толкушкин, Евгений Доронин.

Продюсеры проекта: Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Игорь Волков, Сергей Баранов

Премьера сериала "Филин-2" состоится 17 мая на телеканале "Украина".

Ранее состоялась премьера нового сериала с элементами детектива "Хрустальные вершины".

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