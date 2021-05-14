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Кровь с "бешеного" Тима Рота каждый день смывали шлангом

Сегодня, 20:23

Британский актёр, кинорежиссёр и кинопродюсер Тим Рот сегодня празднует свой день рождения. Предлагаем посмотреть крутые фильмы и сериалы с его участием

Тим Рот в фильме "Принцесса Монако" и сериале "Стальная звезда"
Тим Рот в фильме "Принцесса Монако" и сериале "Стальная звезда"
Фото: kino-teatr.ru, themoviedb.org

Тим Рот (настоящее имя и фамилия — Тимоти Саймон Смит) родился 14 мая 1961 года в Лондоне. Сегодня ему исполняется 60 лет. Наиболее известные роли с его участием в картинах Квентина Тарантино: "Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Четыре комнаты" и другие.

Многие критики обвиняли "Бешеных псов" (1991 г.) в том, что на экране пролилось слишком много крови: как будто ее в человеческом теле не 9 пинт, а все 4 галлона (4,25 литра и 15,14 литра соответственно). Тим Рот рассказывает: в конце каждого съемочного дня "Бешеных псов" кровь с меня смывали при помощи шланга…

С творческим путем этого замечательного актера можно ознакомиться или пересмотреть фильмы и сериалы с его участием в подборке к его юбилею: "Тиму Роту 60 лет" на OLL.TV.

Фильмы с Тимом Ротом
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