Премьера нового сериала с элементами детектива Хрустальные вершины: что известно о сюжете и актерах

Новая мелодрама удивит зрителей неожиданными поворотами сюжета, в котором также присутствуют элементы детектива и триллера

"Хрустальные вершины" Фото: пресс-служба

В понедельник, 10 мая, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 8-серийной картины "Хрустальные вершины". Съемки сериала проходили не только в Киеве, но и в живописных Карпатах, где актерам даже "посчастливилось" промерзнуть. О чем рассказывает сериал и кто исполнил главные роли – читайте далее.

По сюжету, Лиза Каменева мечтает поступить в художественное училище и заниматься тем, что любит больше всего, – рисовать. Но отец видит ее будущее только как продолжательницы семейного дела. Однажды Лиза убегает из дома и, спасаясь от хулиганов, знакомится с Владом, который защищает девушку. Парень приехал в город из небольшого села в горах, чтобы поступить в экономический ВУЗ. Кажется, что их ждет безоблачное будущее, но Лизе и Владу предстоит пережить очень нелегкие испытания.

"Хрустальные вершины" Фото: пресс-служба

Главную роль в новой картине исполнила молодая актриса Валерия Мельник. Девушка признается: ей близки жизненные ориентиры Лизы. Хотя самой Валерии повезло больше, чем ее героине – родители полностью поддержали ее желание стать актрисой.

Валерия Мельник Фото: пресс-служба

"Они – моя опора по жизни. Безумно их люблю и счастлива, что несмотря на то, что они люди совершенно не творческих профессий, дали мне возможность двигаться в том направлении, в котором мне хотелось развиваться. Лиза мне нравится своей жизнерадостной позицией и умением держаться выбранного курса, независимо от тех обстоятельств, которые ей подкидывает жизнь. Это, как мне кажется, очень ценный навык. Ей очень непросто по жизни даются разные цели, но она все-таки старается быть откровенной с собой и делать то, что велит ей сердце"", – рассказала Валерия Мельник.

Съемки фильма проходили в Киеве и в Карпатах. На высоте 1800 метров, вдали от цивилизации, героям предстоит избавиться от зацикленности на ложных идеалах и призрачных вершинах, говорит режиссер и автор сценария картины Алена Райнер. Именно съемки в горах оказались для киношников настоящим вызовом.

"Хрустальные вершины" Фото: пресс-служба

"Самыми сложными были все те сцены, которые снимали на улице при минус 20 градусов, – смеется Слава Красовская, которая сыграла молодую мачеху Лизы. – Ты не очень тепло одет, а нужно умудриться произнести все слова, при том что губы отмерзают. Я это всегда называю: "Хотела быть артисткой – получай".

Слава Красовская Фото: пресс-служба

Также в фильме зрители увидят актеров Гавриила Федотова, Александра Никитина, Глеба Михайличенко, Виктора Жданова, Виталия Салия, Нину Набоку, Андрея Саминина, Инну Капинос, Игоря Денисова.

Операторы-постановщики – Артем Васильев и Александр Шилов. Продюсеры: Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов.

Смотрите премьеру сериала "Хрустальные вершины" с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале "Украина".

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