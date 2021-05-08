Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Премьера нового сериала с элементами детектива Хрустальные вершины: что известно о сюжете и актерах

Сегодня, 10:00

Новая мелодрама удивит зрителей неожиданными поворотами сюжета, в котором также присутствуют элементы детектива и триллера

"Хрустальные вершины"
"Хрустальные вершины"
Фото: пресс-служба

В понедельник, 10 мая, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 8-серийной картины "Хрустальные вершины". Съемки сериала проходили не только в Киеве, но и в живописных Карпатах, где актерам даже "посчастливилось" промерзнуть. О чем рассказывает сериал и кто исполнил главные роли – читайте далее.

По сюжету, Лиза Каменева мечтает поступить в художественное училище и заниматься тем, что любит больше всего, – рисовать. Но отец видит ее будущее только как продолжательницы семейного дела. Однажды Лиза убегает из дома и, спасаясь от хулиганов, знакомится с Владом, который защищает девушку. Парень приехал в город из небольшого села в горах, чтобы поступить в экономический ВУЗ. Кажется, что их ждет безоблачное будущее, но Лизе и Владу предстоит пережить очень нелегкие испытания.

"Хрустальные вершины"
"Хрустальные вершины"
Фото: пресс-служба

Главную роль в новой картине исполнила молодая актриса Валерия Мельник. Девушка признается: ей близки жизненные ориентиры Лизы. Хотя самой Валерии повезло больше, чем ее героине – родители полностью поддержали ее желание стать актрисой.

Валерия Мельник
Валерия Мельник
Фото: пресс-служба

"Они – моя опора по жизни. Безумно их люблю и счастлива, что несмотря на то, что они люди совершенно не творческих профессий, дали мне возможность двигаться в том направлении, в котором мне хотелось развиваться. Лиза мне нравится своей жизнерадостной позицией и умением держаться выбранного курса, независимо от тех обстоятельств, которые ей подкидывает жизнь. Это, как мне кажется, очень ценный навык. Ей очень непросто по жизни даются разные цели, но она все-таки старается быть откровенной с собой и делать то, что велит ей сердце"", – рассказала Валерия Мельник.

Съемки фильма проходили в Киеве и в Карпатах. На высоте 1800 метров, вдали от цивилизации, героям предстоит избавиться от зацикленности на ложных идеалах и призрачных вершинах, говорит режиссер и автор сценария картины Алена Райнер. Именно съемки в горах оказались для киношников настоящим вызовом.

"Хрустальные вершины"
"Хрустальные вершины"
Фото: пресс-служба

"Самыми сложными были все те сцены, которые снимали на улице при минус 20 градусов, – смеется Слава Красовская, которая сыграла молодую мачеху Лизы. – Ты не очень тепло одет, а нужно умудриться произнести все слова, при том что губы отмерзают. Я это всегда называю: "Хотела быть артисткой – получай".

Слава Красовская
Слава Красовская
Фото: пресс-служба

Также в фильме зрители увидят актеров Гавриила Федотова, Александра Никитина, Глеба Михайличенко, Виктора Жданова, Виталия Салия, Нину Набоку, Андрея Саминина, Инну Капинос, Игоря Денисова.

Операторы-постановщики – Артем Васильев и Александр Шилов. Продюсеры: Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов.

Смотрите премьеру сериала "Хрустальные вершины" с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы анонсировали новую крутую военную драма "Сестричка". Что известно о сериале – читайте тут.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Легендарный Мортал Комбат возвращается! Мы посмотрели новую экранизацию игры – и это огонь Женщина, не умеющая стареть, станет киллером Фильмы недели
премьеры сериалы что посмотреть
Реклама

Новости партнеров

Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 06:40Фаново

День памяти и примирения: теплые слова и пожелания

Сегодня, 00:07Звездно

Джессика покинула проект Холостяк-11 в 10 выпуске. Михаил Заливако назвал причину

Вчера, 17:40Модно

Внучка Ротару прогулялась по Нью-Йорку в колье за 580 тыс. гривен — такое же было у Грейс Келли

Вчера, 11:44Звездно

А вы узнаете на этих свадебных фото Ольгу Сумскую? Смотрим снимки, сделанные 25 лет назад

Вчера, 10:49Звездно

В месяц можно заработать 70 тысяч гривен – звезды честно о своем заработке в Instagram

6 маяЗвездно

Кароль закрутила роман с супругом, будучи в других отношениях, – признание экс-бойфренда певицы

6 маяПсихо

Что подарить женщине по ее знаку зодиака

6 маяВкусно

Сезон открыт – 7 рецептов окрошки на любой вкус

6 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 6 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, не пытайтесь никому ничего доказать!

5 маяNo Stress

Сколько стоят бюджетные Мальдивы и стоит ли ехать в такое путешествие

5 маяЗвездно

Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами. Тарзан тоже не сдержался (видео)

5 маяВкусно

Готовимся к Радонице и поминальным дням – 7 главных блюд и рецептов

5 маяФаново

Что взять с собой на пикник: список самых нужных вещей

5 маяЗвездно

15 любопытных фактов о певице Адель. Один из них раскрывает секрет ее похудения

5 маяЗвездно

Сеть добили голые украинки в Турции: Сколько можно позорить страну?

5 маяЗвездно

Ани Лорак отправилась на отдых с экс-супругом. Фаны нашли новое доказательство воссоединения семьи

Новости партнеров

Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять