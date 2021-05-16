Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Виходить продовження серіального хіта "Філін". Розповідаємо про сюжет і акторів

Сьогодні, 12:40

Заплутані кримінальні справи, оновлена програма "Філін" і нові герої, які поповнили команду відділу, чекають глядача в продовженні захопливої 16-серійної історії

Антон Єрьомін, Олександра Епштейн
Антон Єрьомін, Олександра Епштейн
Фото: прес-служба

17 травня в 17:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра другого сезону детективного серіалу "Філін". Виробництвом картини на замовлення телеканалу "Україна" займалася кінокомпанія "Три-Я-Да Продакшн"

Після гучних викриттів та особистих одкровень у відділі "Філін" відбулися зміни, які торкнулися багатьох співробітників. Історії, до розслідування яких приступають оперативники, стали ще більш моторошними і тепер тримають в страху всю країну.

"Мій персонаж Макс живе разом зі своєю коханою жінкою Кірою. У них прекрасне сімейне життя. Його дочка росте разом з ними і дорослішає просто на очах. У роботі теж відбулися зміни: у відділі з'явилися нові люди, "Філін" став більш вдосконаленим, а розслідування ще більш заплутаними", – поділився актор Антон Єрьомін, який виконав роль одного з детективів відділу "Філін".

У новому сезоні серіалу глядач дізнається більше про кожного зі слідчих, зазирнувши в їхнє життя. Здивується, як близькі люди стають ворогами, а вороги несподівано простягають руку допомоги. Хтось піде, а хтось залишиться, щоб зустріти справжнє кохання, створити сім'ю і допомогти зробити світ трохи кращим.

Нагадаємо, за сюжетом працівники інноваційного відділу поліції розслідують заплутані кримінальні справи. У цьому їм допомагає спеціальна комп'ютерна програма під назвою "Філін". Але не всім подобаються такі інновації, це створює напругу у відносинах в колективі між представниками різних поколінь, але також і допомагає ефективно розслідувати злочини.

"Філін-2"
"Філін-2"
Фото: прес-служба

У серіалі знялися актори: Інна Мірошниченко, Олександра Епштейн, Антон Єрьомін, Руслана Писанка, Федір Ольховський, Сергій Кияшко, Сергій Радченко, Євген Григор'єв та інші.

Режисери: Павло Потатуєв, Олексій Єсаков, Тарас Рибальченко, Сергій Толкушкін, Євген Доронін.

Продюсери проєкту: Вікторія Корогод, Наталія Стрибук, Ігор Волков, Сергій Баранов

Прем’єра серіалу "Філін-2" відбудеться 17 травня на телеканалі "Україна".

Раніше відбулася прем'єра нового серіалу з елементами детективу "Кришталеві вершини".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Кров зі "скаженого" Тіма Рота щодня змивали шлангом Софію Київську перетворили на знімальний майданчик. Ми дізналися, що знімають Том Круз викинув три Золоті глобуси
прем'єри серіали що подивитися
Реклама

Новини партнерів

Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото

Популярні статті

Вчора, 19:30No Stress

ТОП-5 віскі, які варто спробувати в житті

Вчора, 18:11Зірково

Стримуйте сльози! Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге (фото)

Вчора, 17:08Зірково

Чому Юля Зайка повернулася в Холостяк і як відреагували глядачі

Вчора, 10:45Зірково

До Дня сім'ї: ТОП-10 найміцніших пар українського шоу-бізнесу

Вчора, 10:09Зірково

Просто жесть: як Дарина Ставнича попрощалася з Холостяком

Вчора, 05:30Events

Міжнародний день сім'ї-2021: привітання зі святом

14 травняЗірково

Юля Зайка повернулася на проєкт і познайомилася з мамою Холостяка: як все пройшло

14 травняЗірково

Українка на Міс Всесвіт представила національний костюм завважки 7 кг! (відео)

14 травняЗірково

Приходько про скандал Лорак з Меладзе: Завдяки сексу з цією людиною ти їси чорну ікру

14 травняЗірково

Анастасія Волочкова вперше показала того самого Олега з Instagram

14 травняСмачно

5 рецептів перших страв зі щавлем – від українського класичного борщу до французького супу

14 травняЗірково

Галкін поділився новим фото підрослої дочки Пугачової, і вона сама чарівність

14 травняЗірково

Меладзе з синцями під очима майже не спить після народження дитини (відео)

14 травняПсихо

Яка тварина відповідає кожному знаку зодіаку

14 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 14 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, не проспить свій шанс підкорити будь-яку вершину!

13 травняАктуально

WOW Тижні від Samsung – найкращий час оновити техніку з вигодою до 30%

Новини партнерів

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Наталія Сумська відповіла, чому не спілкується з сестрою Ольгою
Наталія Сумська відповіла, чому не спілкується з сестрою Ольгою
Одна из крепчайших пар украинского шоубиза развалилась
Одна из крепчайших пар украинского шоубиза развалилась
Кайли Дженнер показала пышные формы в белье. Фото
Кайли Дженнер показала пышные формы в белье. Фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти