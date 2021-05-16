Виходить продовження серіального хіта "Філін". Розповідаємо про сюжет і акторів

Заплутані кримінальні справи, оновлена програма "Філін" і нові герої, які поповнили команду відділу, чекають глядача в продовженні захопливої 16-серійної історії

Антон Єрьомін, Олександра Епштейн Фото: прес-служба

17 травня в 17:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра другого сезону детективного серіалу "Філін". Виробництвом картини на замовлення телеканалу "Україна" займалася кінокомпанія "Три-Я-Да Продакшн"

Після гучних викриттів та особистих одкровень у відділі "Філін" відбулися зміни, які торкнулися багатьох співробітників. Історії, до розслідування яких приступають оперативники, стали ще більш моторошними і тепер тримають в страху всю країну.

"Мій персонаж Макс живе разом зі своєю коханою жінкою Кірою. У них прекрасне сімейне життя. Його дочка росте разом з ними і дорослішає просто на очах. У роботі теж відбулися зміни: у відділі з'явилися нові люди, "Філін" став більш вдосконаленим, а розслідування ще більш заплутаними", – поділився актор Антон Єрьомін, який виконав роль одного з детективів відділу "Філін".

У новому сезоні серіалу глядач дізнається більше про кожного зі слідчих, зазирнувши в їхнє життя. Здивується, як близькі люди стають ворогами, а вороги несподівано простягають руку допомоги. Хтось піде, а хтось залишиться, щоб зустріти справжнє кохання, створити сім'ю і допомогти зробити світ трохи кращим.

Нагадаємо, за сюжетом працівники інноваційного відділу поліції розслідують заплутані кримінальні справи. У цьому їм допомагає спеціальна комп'ютерна програма під назвою "Філін". Але не всім подобаються такі інновації, це створює напругу у відносинах в колективі між представниками різних поколінь, але також і допомагає ефективно розслідувати злочини.

"Філін-2" Фото: прес-служба

У серіалі знялися актори: Інна Мірошниченко, Олександра Епштейн, Антон Єрьомін, Руслана Писанка, Федір Ольховський, Сергій Кияшко, Сергій Радченко, Євген Григор'єв та інші.

Режисери: Павло Потатуєв, Олексій Єсаков, Тарас Рибальченко, Сергій Толкушкін, Євген Доронін.

Продюсери проєкту: Вікторія Корогод, Наталія Стрибук, Ігор Волков, Сергій Баранов

Прем’єра серіалу "Філін-2" відбудеться 17 травня на телеканалі "Україна".

Раніше відбулася прем'єра нового серіалу з елементами детективу "Кришталеві вершини".

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