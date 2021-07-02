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Зустріч принців Вільяма і Гаррі на відкритті пам'ятника матері: що означали їхні жести та міміка

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
2 липня, 14:46
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Герцог Кембриджський і герцог Сассекський зустрілися на відкритті статуї їхньої матері – принцеси Діани. Пам'ятник розміщений в Затонулому саду Кенсінгтонського палацу
Принци Вільям та Гаррі
Принци Вільям та Гаррі / Фото: Getty Images

Зустріч принца Вільяма і Гаррі під час відкриття пам'ятника їхній матері в Лондоні стала другою після скандального інтерв'ю Меган і Гаррі, яке ще більше посварило сім'ю. Вперше після інтерв'ю брати побачилися на похоронах свого дідуся – принца Філіпа.

Як пише Daily Mail, експерт з мови тіла Робін Кермод розповів про те, що означали жести і міміка принців на відкритті пам'ятника. Уважно простеживши за поведінкою братів, Кермод зробив кілька цікавих висновків:

  • Принц Вільям взяв на себе роль "старшого брата" і був досить стриманий.
  • Принц Гаррі відчував себе більш вільним, він був "більш помітним, але напруженим поруч з Вільямом".
  • Брати іноді поводилися синхронно – однаково йшли, тримали руки і жестикулювали.
  • Вільям нагадав експерту принца Філіпа – він був "сильним, впевненим і трохи зухвалим".

Принци Вільям і Гаррі біля пам'ятника принцесі Діані
Принци Вільям і Гаррі біля пам'ятника принцесі Діані / Фото: Getty Images

Мова тіла принца Вільяма формальніша, ніж у Гаррі. Він підкреслив це застебнутим піджаком. У той час як Гаррі не застібав ґудзики. Загалом він, здається, більше усвідомлює важливість цього заходу, ніж Гаррі, – упевнений Робін Кемрод.

Принци Вільям та Гаррі на відкритті пам'ятника принцесі Діані
Принци Вільям та Гаррі на відкритті пам'ятника принцесі Діані / Фото: Getty Images

Також Робін зазначив, що Гаррі більше жестикулював і посміхався, був "яскравішим", ніж його старший брат. А Вільям показав себе, як "впевненого чоловіка зі статусом".

Мова тіла Гаррі був яскравішою, ніж у Вільяма, який тримав руки на рівні пупка – традиційна поза лідера або людини зі статусом, – говорить експерт.

Принци Вільям і Гаррі
Принци Вільям і Гаррі / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що Гаррі вів себе розслабленіше, за словами Робіна, всередині принц відчував напругу. Особливо добре це було видно, коли він чіпав свій мізинець лівої руки або крутив ґудзик на піджаку.

Робін Кемрод також додав, що Вільям, на його думку, виглядав "вдумливим і контролюючим" захід, в той час як принц Гаррі виглядав "нервовішим" – його видала напруга в куточках губ, щелепах і надбрівних дугах.

Принци Гаррі та Вільям
Принци Гаррі та Вільям / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що принци перебувають в досить напружених стосунках ось уже більше року, експерти впевнені, що Вільям і Гаррі все ще мають глибокий родинний зв'язок і підтримуватимуть один одного незалежно від ситуації.

За зоровим контактом і невербальним спілкуванням, яке було видно між ними, стало зрозуміло, що вони поділяють дуже сильний зв'язок. Вважаю, що незалежно від їхніх стосунків в цей період, вони, безсумнівно, підтримуватимуть один одного, незважаючи на минулі розбіжності, – каже експерт.

І тільки час покаже, чи зможуть брати вийти на шлях примирення або принц Гаррі, який з Меган Маркл та їхніми дітьми живе в США, назавжди віддалиться від своїх королівських родичів.

Раніше ми розповідали, що може примирити принців Вільяма і Гаррі.

Меган Маркл відсудила у британського таблоїду 625 тисяч доларів – дивіться відео:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Цитата дня

«Кожен день ми хочемо, щоб вона все ще була з нами, і ми сподіваємося, що ця статуя назавжди залишиться символом її життя і її спадщини»

Принци Вільям і Гарі Сини принцеси Діани
Як виглядає пам'ятник принцесі
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