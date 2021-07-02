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Фото дня: Елизавета II приехала на конное шоу за рулем Range Rover

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
2 июля, 12:35
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Ее Величество покорила публику своим появлении на конном шоу в Виндзоре. 95-летняя королева прибыла на мероприятие за рулем авто
Елизавета II приехала на конное шоу за рулем
Елизавета II приехала на конное шоу за рулем / Фото: Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II, которая доверила Кейт Миддлтон важную должность, накануне вернулась в Виндзор из поездки в Шотландию. Ее Величество посетила конное шоу, куда прибыла за рулем черного Range Rover. Уехала она тоже на авто.

Вчера вечером 95-летняя королева была на Королевском виндзорском конном шоу. Ее заметили в обществе Пенелопы Нэтчбулл, графини Маунтбеттен Бирмы, Руперта Понсонби, лорда де Моли и Люсинды Понсонби, леди де Моли.

Елизавета II на конном шоу в Виндзоре
Елизавета II на конном шоу в Виндзоре / Фото: Getty Images

Для мероприятия бабушка принца Уильяма и принца Гарри выбрала голубое пальто, в котором днем ранее была на встрече в Эдинбургском институте изменения климата в Шотландии. Свой образ она дополнила привычными украшениями и темными солнцезащитными очками.

Елизавета II посетила конное шоу в Виндзоре
Елизавета II посетила конное шоу в Виндзоре / Фото: Getty Images

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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