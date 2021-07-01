У Меган Маркл умер дядя. Он так и не познакомился с принцем Гарри

Дядя герцогини Сассекской когда-то помог ей устроиться в посольство США в Аргентине, когда Меган хотела развивать карьеру в области международных отношений

Меган Маркл потеряла родного дядю / Фото: Getty Images

Дядя Меган Маркл, Майкл Маркл, ушел из жизни после борьбы с болезнью Паркинсона, сообщает The Sun. Мужчине было 82 года.

Меган Маркл сейчас находится в США, и принц Гарри не сможет поддержать ее в трудный момент, так как он улетел на открытие памятника принцессе Диане в Лондоне.

К слову, Майкл Маркл очень гордился своей племянницей и хотел познакомиться с принцем Гарри.

Майк был милым, порядочным стариком с мягким голосом. Он всегда очень гордился и был счастлив, когда его спрашивали о Меган. Он также хотел увидеться с принцем Гарри, – рассказывает инсайдер.

82-летний Маркл ранее рассказывал Woman Magazine, как он помог Меган устроиться на работу в посольство. Майк признался, что он обеспечил племяннице стажировку в качестве младшего пресс-атташе в американском посольстве в Аргентине, когда она мечтала о карьере в сфере международных отношений.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Однако в последние годы Майк, как и его брат Томас (отец Меган), отдалился от нее. Их отношения стали более натянутыми после того, как Маркл вышла замуж за принца Гарри.

По словам Майкла, он также надеялся, что Меган пригласит его и своего отца на свадьбу, однако среди гостей со стороны герцогини была только ее мать Дория.

Напомним, детское фото Меган Маркл разозлило пользователей Instagram.

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