Как принцесса Диана выглядела в детстве: редкое архивное фото

Снимок был сделан отцом Леди Ди – Джоном Спенсером, 8-м графом Спенсером в их семейном поместье. Фото опубликовал брат Дианы – Чарльз Спенсер

Брат принцессы Дианы опубликовал ее архивный снимок / Фото: Getty Images

1 июля в Лондоне принцы Уильям и Гарри открыли памятник своей матери – принцессе Диане. Леди Ди в тот день могло исполниться 60 лет. На церемонии присутствовал и родной брат Дианы – Чарльз Спенсер. Он, к слову, в честь юбилея покойной сестры разместил ее редкое архивное фото.

Снимок Чарльз опубликовал в Instagram. На фото Диана, будучи еще совсем в юном возрасте, позирует на фоне дома, в котором она родилась. Снимок был сделан их с Чарльзом отцом – Джоном Спенсером, 8-м графом Спенсером.

1 июля 1961 года был исключительно жарким английским летним днем, о чем всегда помнили родители Дианы. Она родилась в Парк-хаусе, в Королевском поместье Сандрингем в Норфолке. Парк-хаус виден на заднем плане этой семейной фотографии, сделанной отцом Дианы, 8-м графом Спенсером, – говорится в описании к фото.

Принцесса Диана в детстве / Фото: instagram.com/althorphouse

Диана Спенсер, принцесса Уэльская, родилась в 1961 году в семье Джона Спенсера и его супруги Фрэнсис Рут Рош. Диана все детство провела в Сандрингеме, где получила и начальное домашнее образование.

Со своим будущим супругом, принцем Чарльзом, Диана впервые познакомилась, когда ей было всего 16 лет. Их отношения начались через несколько лет после знакомства. О помолвке Дианы и Чарльза было официально объявлено 24 февраля 1981 года.

21 июня 1982 года у пары родился первенец – принц Уильям. Принц Гарри, полное имя которого Генри Чарльз Алберт Дэвид, родился 15 сентября 1984 года.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году. На тот момент она уже была разведена с принцем Чарльзом.

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