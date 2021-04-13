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Хотел удержать от развода: о чем принц Филипп переписывался с принцессой Дианой

Сегодня, 09:28

В сети появились письма герцога Эдинбургского к его невестке

У принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля, была уникальная, но прочная связь с принцессой Дианой. Когда Спенсер обнаружила, что ограничения королевской жизни трудны, именно Филип ей помог.

Об этом пишет журнал People, ссылаясь на книгу Ингрид Сьюард "Prince Philip Revealed".

"После того, как она вышла замуж, она никогда не сидела рядом со своим мужем; она всегда сидела рядом с Филиппом на бесконечных ужинах в черных галстуках, и он заботился о ней", – пишет Сьюард о леди Ди.

Принцесса Диана и принц Филипп
Принцесса Диана и принц Филипп
Фото: Getty Images

Свекор принцессы Дианы сделал больше всего, чтобы она чувствовала себя принятой в королевской семье. Он возлагал большие надежды на ее брак с принцем Чарльзом, а когда в 1992 году союз дал трещину, герцог Эдинбургский выступил "самопровозглашенным консультантом по вопросам брака".

Принцесса Диана и принц Чарльз
Принцесса Диана и принц Чарльз
Фото: Getty Images

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Принц Филипп вел переписку с невесткой, чтобы удержать ее от развода. Бывший королевский придворный Пол Беррелл ранее утверждал, что принц Филипп "больше пытался спасти брак Чарльза с Дианой, чем его сын".

Филипп подписывал письма к Диане коротким "Па" и поначалу сочувствовал ее тяжелому положению.

"Нам никогда не приходило в голову, что он может захотеть бросить тебя ради нее. Я не могу представить, чтобы кто-то в здравом уме оставил тебя ради Камиллы", – написал герцог Эдинбургский в одном из писем Диане после того, как стало известно об измене Чарльза.

Свадьба принца Чарльза и Камиллы
Свадьба принца Чарльза и Камиллы
Фото: Getty Images

28 августа 1996 года Чарльз и Диана официально оформили развод. 31 августа 1997 года принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. В 2000 году принц официально представил свою избранницу – ту самую Камиллу Паркер-Боулз, а через пять лет, 9 апреля 2005 года, они поженились.

Ранее мы рассказывали, что известно о последних днях принца Филиппа.

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