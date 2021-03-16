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Макса Барских и российскую певицу перепутали с Дэвидом и Викторией Бекхэм. Неужели похожи? (фото)

Сегодня, 20:16

Барских и Zivert снялись для казахстанского глянца

Украинский певец Макс Барских, который шокировал заявлением о детях, опубликовал в своем Instagram-профиле новое фото, на котором позирует с российской певицей Zivert (Юлия Сытник).

Макс и Юля стали главными лицами обложки мартовского номера Cosmopolitan Казахстан. Музыканты позируют украинскому фэшн-фотографу Ксении Каргиной посреди пустыни, примеряя неожиданные образы в стиле киберпанк.

Поклонники сразу же сравнили Макса и Zivert с известным футболистом Дэвидом Бекхэмом и его супругой, дизайнером Викторией Бекхэм.

Макс Барских и Zivert, Дэвид и Виктория Бекхэм
Макс Барских и Zivert, Дэвид и Виктория Бекхэм
Фото: Getty Images, пресс-служба

"Бекхэм?", "Сначала показалось, что семья Бекхэм", "Очень круто вместе смотритесь", "На первый взгляд показалось, что на фото Вы и Виктория Бэкхем. А оказалось, что это наша Юлия!", "Юля тут на Викторию Бэкхем похожа, а Макс просто как всегда прекрасен", – пишут в комментариях.

Напомним, Макс Барских признался, что у него не было секса целый год.

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фотосессия Дэвид Бекхэм Макс Барских Виктория Бекхэм Zivert
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