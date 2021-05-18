Вікторія Бекхем показала дуже рідкісні кадри зі своїм батьком на честь його дня народження
Екссолістка Spice Girls раніше не публікувала стільки знімків зі своїми рідними. Батьки Вікторії – рідкісні гості на її сторінці в Instagram
Екссолістка гурту Spice Girls і британська дизайнерка Вікторія Бекхем, яка в квітні відзначила своє 47-річчя, сьогодні святкує день народження свого батька – Джекі Адамса. На честь цього знаменитість опублікувала кілька дуже рідкісних фото з татом в Instagram.
"З днем народження, тато! Ми всі так тебе любимо! Вже не можу дочекатися, щоб відсвяткувати з тобою! Ура! Цілую", – підписала публікацію Бекхем.
У коментарях прихильники Вікторії стали вітати її з іменинником:
- З днем народження вашого прекрасного батька!
- Який гарний у вас тато, зі святом!
- Гарні фото!
В молодості Джекі Адамс, батько Вікторії, був інженером-електронщиком і мав власний бізнес. Сім'я жила в достатку, чого дуже соромилася Вікторія, яка просила батька не висаджувати її з сімейного Rolls Royce біля школи. Майбутня ікона стилю відчувала себе некомфортно через те, що вона була з більш забезпеченої сім'ї, ніж її однолітки.
Раніше Вікторія Бекхем показала пасхальне фото з чоловіком і дітьми.
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