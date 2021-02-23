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18-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм показал забавные фото с возлюбленной

Сегодня, 13:28

Парочка вместе уже полтора года

18-летний Ромео Бекхэм, сын знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги Виктории Бекхэм, который недавно поздравил свою девушку Мию с 18-летием, показал новые забавные фото с ней.

На своей странице в Instagram Ромео опубликовал коллаж из нескольких снимков, на которых они с Мией веселятся и корчат рожицы.

"Самая милая девочка", – трогательно подписал фото Ромео.

Ромео Бекхэм с девушкой Мией
Ромео Бекхэм с девушкой Мией
Фото: instagram.com/romeobeckham

Ромео – средний сын знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги, экс-солистки группы Spice Girls и дизайнера Виктории Бекхэм. Кроме Ромео, у пары есть еще трое детей: 21-летний Бруклин, 16-летний Круз и девятилетняя Харпер.

Со своей девушкой сын Бекхэма встречается с мая 2019 года. Мия уже успела несколько раз съездить с Ромео и его знаменитой семьей на совместный отдых в Великобритании. Парень любит публиковать общие фото с возлюбленной в Сети.

Ранее Ромео Бекхэм снялся в своей первой модной фотосессии. Парень украсил обложку L'Uomo Vogue.

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