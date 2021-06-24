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Віра Брежнєва у відвертій сукні вразила шанувальників ідеальною фігурою (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
24 червня, 11:06
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Минулого вечора співачка Віра Брежнєва відвідала популярний фестиваль "Жара". Для ефектної появи на червоній доріжці вона обрала спокусливу білосніжну сукню з вирізами
Віра Брежнєва
Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Ексучасниця "ВІА Гри" співачка Віра Брежнєва, яка раніше стурбувала шанувальників сумною піснею, з'явилася на церемонії відкриття фестивалю "Жара". Разом з такими своїми колегами, як Філіп Кіркоров, Ані Лорак та іншими, співачка продемонструвала розкішне вбрання, позуючи перед фотографами.

У короткому ролику, який 39-річна співачка опублікувала в Instagram, вона постала в ефектній локації із золотим підсвічуванням і дзеркалами. Жіночну фігуру артистки підкреслила відкрита білосніжна сукня з вирізом на стегні. Співачка зробила пару спокусливих рухів і відправила шанувальникам повітряний поцілунок.

"Вчора на доріжці відкриття фестивалю "Жара" в золотих джунглях", – написала Віра Брежнєва.

Шанувальники були приємно вражені такою появою співачки на заході.

  • "Біла відверта сукня – тільки жінкам з такою фігурою як у вас"
  • "Німфа! Шалено красива!"
  • "Залипнула на відео, як відірватися"

А ось деякі підписники не можуть перестати підозрювати артистку в вагітності. В одній з поз, коли Віра Брежнєва повертається на камеру в профіль, шанувальники розглянули її опуклий живіт.

"Ви чекаєте поповнення?", – в черговий раз поцікавилися підписники.

На що Віра Брежнєва жартівливо відповіла: "Ви про мій живіт?".

Чутки про ймовірну вагітність Віри Брежнєвої з'явилися кілька місяців тому. Співачка ще більше заінтригувала шанувальників, коли опублікувала фото в купальнику і зізналася, що набрала зайві кілограми.

Дивіться сюжет про новий склад "ВІА Гри", який нещодавно представив Костянтин Меладзе:

Нагадаємо, що раніше 20-річна дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман, показала фотографію в купальнику, оголивши плоский животик.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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