Віра Брежнєва у відвертій сукні вразила шанувальників ідеальною фігурою (фото)

Минулого вечора співачка Віра Брежнєва відвідала популярний фестиваль "Жара". Для ефектної появи на червоній доріжці вона обрала спокусливу білосніжну сукню з вирізами

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Ексучасниця "ВІА Гри" співачка Віра Брежнєва, яка раніше стурбувала шанувальників сумною піснею, з'явилася на церемонії відкриття фестивалю "Жара". Разом з такими своїми колегами, як Філіп Кіркоров, Ані Лорак та іншими, співачка продемонструвала розкішне вбрання, позуючи перед фотографами.

У короткому ролику, який 39-річна співачка опублікувала в Instagram, вона постала в ефектній локації із золотим підсвічуванням і дзеркалами. Жіночну фігуру артистки підкреслила відкрита білосніжна сукня з вирізом на стегні. Співачка зробила пару спокусливих рухів і відправила шанувальникам повітряний поцілунок.

"Вчора на доріжці відкриття фестивалю "Жара" в золотих джунглях", – написала Віра Брежнєва.

Шанувальники були приємно вражені такою появою співачки на заході.

"Біла відверта сукня – тільки жінкам з такою фігурою як у вас"

"Німфа! Шалено красива!"

"Залипнула на відео, як відірватися"

А ось деякі підписники не можуть перестати підозрювати артистку в вагітності. В одній з поз, коли Віра Брежнєва повертається на камеру в профіль, шанувальники розглянули її опуклий живіт.

"Ви чекаєте поповнення?", – в черговий раз поцікавилися підписники.

На що Віра Брежнєва жартівливо відповіла: "Ви про мій живіт?".

Чутки про ймовірну вагітність Віри Брежнєвої з'явилися кілька місяців тому. Співачка ще більше заінтригувала шанувальників, коли опублікувала фото в купальнику і зізналася, що набрала зайві кілограми.

Дивіться сюжет про новий склад "ВІА Гри", який нещодавно представив Костянтин Меладзе:

Нагадаємо, що раніше 20-річна дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман, показала фотографію в купальнику, оголивши плоский животик.